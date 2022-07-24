Алена Долецкая раскритиковала Ариана Романовского за пост про отдых Чубайса и Смирновой в Дубае: "Хайпожорство за счет известных людей"

Вадим Карасев

Алена Долецкая раскритиковала экс-главреда Tatler Ариана Романовского за пост в телеграме, в котором он рассказал про отдых Анатолия Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой в Дубае. Таким инсайдом Ариан поделился в пятницу, отметив, что пара была замечена на шопинге. После бывший главный редактор светского издания провел у себя в телеграме шуточный опрос на тему, что же именно купила Авдотья Смирнова в Дубае: бриллиант, ящик водки или кефир Чубайсу. В этом опросе была отсылка к архивному выпуску передачи "Школа злословия", которую Смирнова вела вместе с Татьяной Толстой, где гостьей как раз была Алена Долецкая. Тогда Смирнова в разговоре с Долецкой сказала, что покупке бриллианта предпочтет покупку ящика водки.

Ариан, раз ИД Condé Nast больше нет на территории РФ и даже исчез из справочников, вы теперь считаете приличным и достойным по-журналистски (это ведь вроде ваша профессия) заниматься хайпожорством за счет известных людей? И еще свои вопроснички, которые отдают вонючим кухонным душком, кидать своим читателям? Вы ведь ни сном, ни духом о причине отъезда Авдотьи Смирновой и Анатолия Чубайса. Полагаю, эти люди вам никогда не подавали руки, а теперь уж тем более не подадут. Я — точно. Фу (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.),

— написала первый главред Vogue в России Долецкая в своем телеграм-канале.

Романовский ответил ей.

Алена Станиславовна, надеюсь, в такую жару вы не пренебрегаете панамой, копаясь в огороде? Что вас так расстроило в том, что люди проводят лето в Дубае? Имеют право. В причины их отъезда я не лезу. Морализаторством, в отличие от вас, не занимаюсь. Моя редакционная кухня, как и прежде, содержится в образцовой чистоте и порядке. Никакого, выражаясь Вашим высоким филологическим языком, "душка" не имеет. А попытка "защитить" сильных мира сего, когда они Вас об этом не просили, признак человека, из справочников как раз пропавшего. Мне не кажется, что безобидный шутливый опрос (состоящий из ее же цитат) мог оскорбить Авдотью Андреевну. Она все-таки очень умная женщина,

— парировал Романовский.





Ариан Романовский

Мнения подписчиков в комментариях журналистов разделились. Некоторые удивились тому, что Долецкая встала на защиту Чубайса и его жены.

Мне не нравится Ариан, но не вижу причины писать о ком-то, а о ком-то не писать. Вы себе позволяете писать о многом, что иногда может показаться кому-то оскорбительным. Да я вообще не понимаю вот этого: "Кто ты такой, чтобы писать о...", далее превосходная степень,

— обратилась к Долецкой ее подписчица Yulia.

Опрос ваш крайне пошлый, а ответ Долецкой — прямое подтверждение вашей ошибки,

— написала Ариану подписчица Tina.

Другие отметили, что пост Романовского и вовсе не стоил внимания, так как в нем не было фотографий.

Сам Романовский в переписке со своими подписчиками заявил, что не видит ничего "крамольного" в том, что написал про "публичных супругов, проводящих лето в Дубае", где в молле их могли видеть тысячи людей.

Надя Бесчетникова