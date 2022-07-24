Андрей Разин о смерти Шатунова: «Это преднамеренное убийство! Я говорил, что Юра не выдержит»

После внезапной кончины Шатунова многие поклонники обвинили в случившемся Андрея Разина — мол, довел артиста судами до того, что сердце не выдержало. Однако, у продюсера иная точка зрения.

58-летний продюсер и экс-участник коллектива «Ласковый май» после смерти Шатунова снова делает громкие заявления. В безвременной кончине Юры Разин обвиняет его окружение, в первую очередь, директора.

«Считаю, что это было преднамеренное убийство. Они заставили Юру работать такой огромный график. Еще полгода назад я говорил, что он не выдержит, он умрет. Потому что у него куча болячек помимо гайморита, легких, перенесенного ковида, что он с шести лет курит, что у него порок сердца, — из-за чего его в армию не взяли. И я сказал, что он не выдержит… Юра умрет, вы просто его убьете. И они его добили. Я считаю, что это убийство человека просто», — безапелляционно заявил Разин на своем YouTube-канале.

Поклонники, которые изначально винили в смерти Шатунова именно Андрея, теперь болезненного реагируют на новые факты. «Ужас! В общем, сгубили парня... При такой болезни сердца и наследственности как у Юры нужно серьезное обследование! А тут такие кабальные условия... Просто нет слов»; «А что медкомиссию продюсер не делает перед туром? Тем более с пороком сердца… Это же уголовное преступление!»; «Как жаль, что все так закончилось, а ведь мог еще жить да жить…» — выражают мнение подписчики.

Но были и те, кто не верит в искренность слов Андрея Александровича, считая, что именно он довел до инфаркта Шатунова. «Сколько грязи на него лил, сколько нерв вымотал со своими судами? Разин, ты — лгун. На суды все ты подавал! Какой ты мерзкий!»; «А не с тобой ли он судился? Ты всему причина, оправдания ни к чему. Нервы все вытрепал»;

«Неужели, люди, вы верите Разину? Он просто себя реабилитирует. Судами Разин достал нашего любимого мальчика! Все делается, чтобы закрыть, что Юрочка выиграл суд на песни «Ласкового мая»! Андрей, но почему вы так с нашим Юрой! Почему вы так безжалостно это говорите? Разве вам не жаль, что он ушел в 48 лет?» — пишут возмущенные поклонники Юры.