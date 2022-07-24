Анна Семенович про интим в зрелом возрасте: «Секс после сорока есть и он прекрасен!»

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович поделилась своими впечатлениями о жизни после 40. Артистка признается, что стала лучше к себе относиться и на многое взглянула по-новому.

Певица уверена, что после 40 лет жизнь только начинается. Семенович, которой весной стукнуло 42, откровенно призналась, что не жалуется в том числе и на нехватку интима. Правда, пышногрудая артистка не стала раскрывать имя своего избранника.

«Секс после сорока есть и он прекрасен! Я всегда скрывала свою личную жизнь от посторонних, и буду продолжать это делать впредь!» — заявила артистка.

Бывшая фигуристка рассказала, что с возрастом изменила отношение к своей внешности. Сейчас Анна считает себя красивой женщиной: отражение в зеркале ей нравится. Семенович как никогда уверена в себе, также стала внимательнее относится к своему здоровью, отдыху и желаниям. «После 40 я перестала запахивать себя. Женщина — это не паханая лошадь», — отмечает певица.

Несмотря на то, что сейчас Семенович довольна своей внешностью, она неоднократно обращалась к пластическим хирургам и не скрывает этого. В одном из интервью экс-солистка «Блестящих» рассказала о двух операциях.

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На липосакцию рук артистка с роскошными формами решилась недавно. «Эта часть тела всегда была у меня проблемным местом — жировым депо», — жаловалась она. После хирургического вмешательства они стали стройными и подтянутыми. Звезда признается, чтобы довести их до идеала, нужно поработать над состоянием кожи.

Во время другой операции Семенович изменила овал лица. На память о вмешательстве осталась небольшая отметина, которая нисколько не смущает звезду. Она находится на месте старого шрама, который Анна получила в детстве во время тренировок.