Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
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Анна Старшенбаум резко обругала коллегу

Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Актриса Анна Старшенбаум вышла из себя из-за Романа Курцына. Сегодня актриса вдруг обозлилась на коллегу — Романа Курцына. Лаконичный пост звезда сериала «Психологини» разместила в соцсетях. Что послужило причиной раздора? Сегодня утром актриса проснулась в прекрасном настроении. Она рассказала, что ее разбудил домашний питомец. Котик потребовал от хозяйки ласки и нежности, чем вызвал у нее умиление. Выводы напросились сами собой: «Будьте как котики — делитесь радостью, всем любовь!» Однако вскоре после этих наставлений, 33-летняя артистка стала публиковать гневные посты в адрес коллеги — Романа Курцына. «Как же я ненавижу тебя, ты просто конченый», — обрушилась актриса на 37-летнего исполнителя главной роли в фильме «Огонь». Спустя несколько минут автор удалила оскорбления и отметила на фото аккаунт Романа. Что могло послужить причиной конфликта? Анна не объяснила свое резко-негативное отношение к актеру, но стала активно размещать в личном блоге свои размышления.
Подписчики сразу же решили, что Старшенбаум и Курцына связывал роман. Из неоднозначных слов звезды следует, что кто-то из близких хладнокровно предал и задел ее чувства. Видимо, актриса сильно разочаровалась в любимом человеке. Таким образом, поклонники сделали вывод, что звезда завела тайную интрижку с Курцыным, который уже 10 лет женат на Анне Назаровой. Супруги, к слову, воспитывают двоих детей. «Когда ты веришь в любовь по-настоящему, а тебе врут жестоко и долго привязывают твое сердце на миллионы колючих проволок на протяжении долгих лет, — это, конечно, кошмар. Если я когда-нибудь кому-нибудь снова решу довериться — ударьте меня, пожалуйста, по голове чем-нибудь очень тяжелым», — негодует Анна. Актер же никак не комментирует выпады в его сторону — он занят съемками. Курцын пребывает в хорошем расположении духа и делится атмосферными кадрами рабочего процесса с подписчиками. В то время как Старшенбаум не может найти себе место: «Я сегодня так кричала в пустоту. Теперь такое состояние... наверное это называется дзен. Первый опыт в моей жизни такой боли и такого обнуления. Спасибо, Бог».
# Шоу-бизнес Старшенбаум Анна
По материалам: z-aya

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