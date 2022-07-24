Анна Старшенбаум резко обругала коллегу

Актриса Анна Старшенбаум вышла из себя из-за Романа Курцына. Сегодня актриса вдруг обозлилась на коллегу — Романа Курцына. Лаконичный пост звезда сериала «Психологини» разместила в соцсетях. Что послужило причиной раздора? Сегодня утром актриса проснулась в прекрасном настроении. Она рассказала, что ее разбудил домашний питомец. Котик потребовал от хозяйки ласки и нежности, чем вызвал у нее умиление. Выводы напросились сами собой: «Будьте как котики — делитесь радостью, всем любовь!» Однако вскоре после этих наставлений, 33-летняя артистка стала публиковать гневные посты в адрес коллеги — Романа Курцына. «Как же я ненавижу тебя, ты просто конченый», — обрушилась актриса на 37-летнего исполнителя главной роли в фильме «Огонь». Спустя несколько минут автор удалила оскорбления и отметила на фото аккаунт Романа. Что могло послужить причиной конфликта? Анна не объяснила свое резко-негативное отношение к актеру, но стала активно размещать в личном блоге свои размышления.Подписчики сразу же решили, что Старшенбаум и Курцына связывал роман. Из неоднозначных слов звезды следует, что кто-то из близких хладнокровно предал и задел ее чувства. Видимо, актриса сильно разочаровалась в любимом человеке. Таким образом, поклонники сделали вывод, что звезда завела тайную интрижку с Курцыным, который уже 10 лет женат на Анне Назаровой. Супруги, к слову, воспитывают двоих детей. «Когда ты веришь в любовь по-настоящему, а тебе врут жестоко и долго привязывают твое сердце на миллионы колючих проволок на протяжении долгих лет, — это, конечно, кошмар. Если я когда-нибудь кому-нибудь снова решу довериться — ударьте меня, пожалуйста, по голове чем-нибудь очень тяжелым», — негодует Анна. Актер же никак не комментирует выпады в его сторону — он занят съемками. Курцын пребывает в хорошем расположении духа и делится атмосферными кадрами рабочего процесса с подписчиками. В то время как Старшенбаум не может найти себе место: «Я сегодня так кричала в пустоту. Теперь такое состояние... наверное это называется дзен. Первый опыт в моей жизни такой боли и такого обнуления. Спасибо, Бог».