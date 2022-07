Binance опровергла использование средств клиентов для получения прибыли

Криптовалютная биржа Binance не использует внесенные в стейкинг Dogecoin (DOGE) и Litecoin (LTC) для выдачи займов сторонним лицам или других целей, ориентированных на повышение прибыли. Об этом компания сообщила CoinDesk.

«LTC и DOGE не используются в ончейн-стейкинге, поскольку это токены на базе блокчейнов с отличными от Proof-of-Stake алгоритмами. Средства пользователей остаются у Binance, мы применяем крайне строгий подход к управлению рисками для обеспечения их безопасности», — говорится в заявлении.

Представитель компании также отметил, что платформа не использует эти активы в кредитных операциях, выплачивая проценты по депозитам из собственной казны.

19 июля Binance запустила программу «стейкинга через блокировку» (Locked Staking) для токенов на базе алгоритма консенсуса Proof-of-Work (PoW), которая предусматривает годовое вознаграждение до 3,1% для DOGE и до 7% для LTC.

Поскольку в сетях Dogecoin и Litecoin технически не возможен стейкинг, некоторые пользователи посчитали, что для выплаты процентов по депозитам биржа может использовать клиентские средства в высокорисковых стратегиях, как это делала Celsius Network.

Некоторые также отметили, что высокая доходность по депозитам создает определенную угрозу для устойчивости платформы, что потенциально может привести к потери клиентами средств.

oh boy i can’t wait for 20% returns via totally sustainable magic!