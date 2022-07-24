Binance опровергла использование средств клиентов для получения прибыли
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Binance опровергла использование средств клиентов для получения прибыли

Binance опровергла использование средств клиентов для получения прибыли


Криптовалютная биржа Binance не использует внесенные в стейкинг Dogecoin (DOGE) и Litecoin (LTC) для выдачи займов сторонним лицам или других целей, ориентированных на повышение прибыли. Об этом компания сообщила CoinDesk. 


«LTC и DOGE не используются в ончейн-стейкинге, поскольку это токены на базе блокчейнов с отличными от Proof-of-Stake алгоритмами. Средства пользователей остаются у Binance, мы применяем крайне строгий подход к управлению рисками для обеспечения их безопасности», — говорится в заявлении.


Представитель компании также отметил, что платформа не использует эти активы в кредитных операциях, выплачивая проценты по депозитам из собственной казны. 


19 июля Binance запустила программу «стейкинга через блокировку» (Locked Staking) для токенов на базе алгоритма консенсуса Proof-of-Work (PoW), которая предусматривает годовое вознаграждение до 3,1%  для DOGE и до 7% для LTC. 


Поскольку в сетях Dogecoin и Litecoin технически не возможен стейкинг, некоторые пользователи посчитали, что для выплаты процентов по депозитам биржа может использовать клиентские средства в высокорисковых стратегиях, как это делала Celsius Network.


Некоторые также отметили, что высокая доходность по депозитам создает определенную угрозу для устойчивости платформы, что потенциально может привести к потери клиентами средств. 



Новая программа Binance предусматривает блокировку активов на 120 дней. Клиенты могут досрочного погасить позиции, однако в таком случае не получат вознаграждение. 


Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США опровергла информацию о расследовании в отношении токена BNB. 

# Экономика binance, биржи криптовалют, новости
По материалам: ForkLog

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