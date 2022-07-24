Биткоин-биржа Zipmex рассказала о переговорах по «спасению» бизнеса
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Биткоин-биржа Zipmex рассказала о переговорах по «спасению» бизнеса

Биткоин-биржа Zipmex рассказала о переговорах по «спасению» бизнеса


Таиландская криптовалютная биржа Zipmex получила предложение о сделке, в рамках которой неназванное третье лицо поможет компании «спасти» бизнес. 



«Наши переговоры с различными заинтересованными сторонами значительно продвинулись вперед. Одна из этих сторон предложила ряд условий в рамках MOU, который также включает обязательства по конфиденциальности, чтобы иметь возможность начать процедуру Due Diligence», — говорится в заявлении.


Представители платформы не уточнили, идет ли речь об инвестициях или поглощении компании.


20 июля Zipmex приостановила вывод средств, сославшись на «нестабильные рыночные условия и вытекающие из этого финансовые трудности ключевых деловых партнеров». 


В частности, компании задолжали лендинговая платформа Celsius Network и поставщик криптофинансовых услуг Babel Finance. Их обязательства составляют $5 млн и $48 млн соответственно. Обе организации испытывают серьезные трудности. 


17 июня Babel Finance сообщил о приостановке выплат и вывода средств из собственных продуктов из-за нехватки ликвидности. Впоследствии в СМИ появилась информация о потенциальной реструктуризации его бизнеса.


14 июля Celsius Network подала заявление о банкротстве и отчиталась о «дыре» в балансе на $1,2 млрд.


В конце недели Zipmex частично возобновила депонирование и вывод средств.


Напомним, аналитики Kaiko допустили банкротство некоторых криптовалютных бирж из-за ненативной конъюнктуры рынка, сокращения клиентской активности и проблем ряда участников индустрии. 

# Экономика бизнес, биржи криптовалют, новости
По материалам: ForkLog

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