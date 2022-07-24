Биткоин-биржа Zipmex рассказала о переговорах по «спасению» бизнеса

Таиландская криптовалютная биржа Zipmex получила предложение о сделке, в рамках которой неназванное третье лицо поможет компании «спасти» бизнес.

📢 Important Announcement 📢

Our conversations with various interested parties have progressed significantly. One of those parties has offered terms in an MOU which includes confidentiality obligations so as to be able to commence Due Diligence. #zipmex — ZIPMEX (@zipmex) July 24, 2022

«Наши переговоры с различными заинтересованными сторонами значительно продвинулись вперед. Одна из этих сторон предложила ряд условий в рамках MOU, который также включает обязательства по конфиденциальности, чтобы иметь возможность начать процедуру Due Diligence», — говорится в заявлении.

Представители платформы не уточнили, идет ли речь об инвестициях или поглощении компании.

20 июля Zipmex приостановила вывод средств, сославшись на «нестабильные рыночные условия и вытекающие из этого финансовые трудности ключевых деловых партнеров».

В частности, компании задолжали лендинговая платформа Celsius Network и поставщик криптофинансовых услуг Babel Finance. Их обязательства составляют $5 млн и $48 млн соответственно. Обе организации испытывают серьезные трудности.

17 июня Babel Finance сообщил о приостановке выплат и вывода средств из собственных продуктов из-за нехватки ликвидности. Впоследствии в СМИ появилась информация о потенциальной реструктуризации его бизнеса.

14 июля Celsius Network подала заявление о банкротстве и отчиталась о «дыре» в балансе на $1,2 млрд.

В конце недели Zipmex частично возобновила депонирование и вывод средств.

Напомним, аналитики Kaiko допустили банкротство некоторых криптовалютных бирж из-за ненативной конъюнктуры рынка, сокращения клиентской активности и проблем ряда участников индустрии.