Blockdaemon приобрела компанию по безопасности активов Sepior
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Blockdaemon приобрела компанию по безопасности активов Sepior

Blockdaemon приобрела компанию по безопасности активов Sepior


Ориентированная на институциональных инвесторов инфраструктурная блокчейн-компания Blockdaemon поглотила датский стартап Sepior.



Финансовые условия покупки специализирующейся на безопасности цифровых активов фирмы не разглашаются.


Предполагается, что технология Sepior для защиты и безопасности криптографических ключей позволит на единой платформе интегрировать управление транзакциями, нодами и ликвидный стейкинг через некастодиальное решение.


"Интеграция менеджмента ключей свяжет различные компоненты платформы, в частности стейкинг и его перебалансировку. Это улучшит безопасность и скорость на рынке для клиентов в сегменте B2B2C", — говорится в заявлении.


Также решения от Sepior призваны облегчить для пользователей соединение с блокчейнами. В дополнение стартап предоставит возможности кастодиального и некастодиального кошелька цифровых активов.


Технологии стартапа на основе алгоритмов MPC решают проблему "единой точки отказа", с которой сталкиваются многие сервисы по управлению криптоключами. Из-за неправильного использования последних или в результате краж в 2021 году инвесторы потеряли активы на более чем $3,2 млрд, напомнили в компании.


"Способность безопасно хранить приватные ключи — краеугольный камень многомиллиардной институциональной криптофинансовой индустрии", — отметил основатель и CEO Blockdaemon Константин Рихтер.


Команда Sepior присоединилась к компании, бывший генеральный директор Ахмет Тунджай возглавил подразделение MPC Digital Asset Security.


В Blockdaemon указали, что это четвертое приобретение за два года после Gem, Anyblock Analytics и Lunie.


Напомним, в январе компания закрыла раунд финансирования Серии C на $207 млн при оценке в $3,25 млрд.

# Экономика blockdaemon, поглощения, новости
По материалам: ForkLog

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