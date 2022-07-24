Blockdaemon приобрела компанию по безопасности активов Sepior

Ориентированная на институциональных инвесторов инфраструктурная блокчейн-компания Blockdaemon поглотила датский стартап Sepior.

We’re excited to have Sepior join the #Blockdaemon family. Get the insider take on our latest announcement on the Blockdaemon Blog 😈 https://t.co/r6RbTlE4Hv — Blockdaemon 😈 (@BlockdaemonHQ) July 20, 2022

Финансовые условия покупки специализирующейся на безопасности цифровых активов фирмы не разглашаются.

Предполагается, что технология Sepior для защиты и безопасности криптографических ключей позволит на единой платформе интегрировать управление транзакциями, нодами и ликвидный стейкинг через некастодиальное решение.

"Интеграция менеджмента ключей свяжет различные компоненты платформы, в частности стейкинг и его перебалансировку. Это улучшит безопасность и скорость на рынке для клиентов в сегменте B2B2C", — говорится в заявлении.

Также решения от Sepior призваны облегчить для пользователей соединение с блокчейнами. В дополнение стартап предоставит возможности кастодиального и некастодиального кошелька цифровых активов.

Технологии стартапа на основе алгоритмов MPC решают проблему "единой точки отказа", с которой сталкиваются многие сервисы по управлению криптоключами. Из-за неправильного использования последних или в результате краж в 2021 году инвесторы потеряли активы на более чем $3,2 млрд, напомнили в компании.

"Способность безопасно хранить приватные ключи — краеугольный камень многомиллиардной институциональной криптофинансовой индустрии", — отметил основатель и CEO Blockdaemon Константин Рихтер.

Команда Sepior присоединилась к компании, бывший генеральный директор Ахмет Тунджай возглавил подразделение MPC Digital Asset Security.

В Blockdaemon указали, что это четвертое приобретение за два года после Gem, Anyblock Analytics и Lunie.

Напомним, в январе компания закрыла раунд финансирования Серии C на $207 млн при оценке в $3,25 млрд.