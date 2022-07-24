Брэд Питт вышел на красную дорожку в юбке (2 фото)

Вадим Карасев

Мода не стоит на месте. Судя по всему, перед современными трендами не устоял и знаменитый актер Брэд Питт. Он вышел на красную дорожку, надев юбку. И все это на премьере фильма «Быстрее пули», которая прошла в Берлине. К слову, модельеры подобную моду довольно активно пытаются навязать сильному полу. Кто-то поддаётся, кто-то нет. Однако после выходки Питта точно найдутся «модники», которые станут подражать знаменитому актеру.