Брэд Питт вышел на красную дорожку в юбке (2 фото)
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Брэд Питт вышел на красную дорожку в юбке (2 фото)

Брэд Питт вышел на красную дорожку в юбкеМода не стоит на месте. Судя по всему, перед современными трендами не устоял и знаменитый актер Брэд Питт. Он вышел на красную дорожку, надев юбку. И все это на премьере фильма «Быстрее пули», которая прошла в Берлине. К слову, модельеры подобную моду довольно активно пытаются навязать сильному полу. Кто-то поддаётся, кто-то нет. Однако после выходки Питта точно найдутся «модники», которые станут подражать знаменитому актеру.


Брэд Питт вышел на красную дорожку в юбке
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По материалам: триникси

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