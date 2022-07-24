Бурак Озчивит прилетел в Москву: как проходила встреча актера с фанатами

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит посетил столицу России. Сделал он это не просто так, а специально прилетел на презентацию песни Elman&Mona – «Черная любовь». Фанаткам, которые хотели воочию увидеть своего кумира, пришлось пройти через массу испытаний.





Встреча с Бураком Озчивитом проходила в ресторане Levantine, где был устроен званый ужин для поклонниц творчества известного турецкого актера. Начало было назначена на 18 часов. К условленному времени уже собралось множество людей. Для гостей были приготовлены турецкие национальные блюда. Тем, кто не был готов постигать восточную кухню, предлагали морепродукты и шампанское.





Бурак задержался более чем на 2 часа, но преданные фанатки и не собирались покидать мероприятие. Когда появился актер, его поклонницы хлынули на него толпой, желая прикоснуться к своему кумиру. Возникла настоящая давка. Озчивита спасли охранники, которые тщательно следили за порядком и не подпускали к нему настойчивых посетителей. Сам актер даже пытался общаться с поклонниками его творчества на русском, но вскоре быстро вернулся к своему родному языку.





Скриншот видео с YouTube-канала Popcake

Встретиться с турецким актером смогли и звезды. В один момент на мероприятии появился и другой любимец девушек – Дима Билан. А Ольга Бузова смогла пообщаться с Озчивитом до главного мероприятия, в другом заведении. Фотографией с актером телеведущая поделилась в своем Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ).





Напомним, что Бурак Озчивит с 2017 года женат на Фахрие Эвджен, с которой он познакомился на съемках сериала «Королёк — птичка певчая». В 2019 году у пары родился сын Каран. Бурак часто радует супругу дорогими подарками. Так, на день рождения Фахрие он подарил особняк, а на следующий год заказал ей автомобиль Порше, который, по оценкам экспертов, стоит 26 млн. рублей.