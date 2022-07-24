"Чемпионат теряет качество": чешский хоккеист оценил отстранение сборной России от ЧМ
Хоккеист сборной Чехии и клуба НХЛ "Аризона Койотис" Лукаш Клок критически отнесся к отстранению российских спортсменов от чемпионата мира по хоккею в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщает портал Sport.cz.
По словам Клока, отстранение спортсменов из России от международных хоккейных соревнований, включая чемпионат мира, стало большой потерей для мирового хоккея.
В мае текущего года Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года. Кроме того, федерация отозвала право на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Предположительно, мировое первенство состоится в Финляндии и Латвии.
Как ранее писал Ruposters, федерация фигурного катания Швеции вынудила организаторов отменить мастер-класс российской спортсменки Александры Трусовой в столице королевства.