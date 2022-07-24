"Чемпионат теряет качество": чешский хоккеист оценил отстранение сборной России от ЧМ
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"Чемпионат теряет качество": чешский хоккеист оценил отстранение сборной России от ЧМ

"Чемпионат теряет качество": чешский хоккеист оценил отстранение сборной России от ЧМ

Хоккеист сборной Чехии и клуба НХЛ "Аризона Койотис" Лукаш Клок критически отнесся к отстранению российских спортсменов от чемпионата мира по хоккею в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщает портал Sport.cz.

По словам Клока, отстранение спортсменов из России от международных хоккейных соревнований, включая чемпионат мира, стало большой потерей для мирового хоккея.


"Исключить россиян с чемпионата мира – огромная потеря со спортивной точки зрения. Матчи с ними всегда проходят на высоком уровне, и каждый наш болельщик наслаждался ими. Чемпионат теряет свое качество, от этого страдают игроки и весь международный хоккей", — рассказал чешский хоккеист.

В мае текущего года Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года. Кроме того, федерация отозвала право на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Предположительно, мировое первенство состоится в Финляндии и Латвии.

Как ранее писал Ruposters, федерация фигурного катания Швеции вынудила организаторов отменить мастер-класс российской спортсменки Александры Трусовой в столице королевства.

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По материалам: uposters.ru

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