ЧП: В Сочи случилось разрушительное наведение
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ЧП: В Сочи случилось разрушительное наведение

ЧП: В Сочи случилось разрушительное наведение
Поток воды был настолько сильный, что сносило машины. Сочи затопило из-за сильных ливней, река Бзугу вышла из берегов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Больше всего пострадали Центральный и Хостинский районы. Власти города развернули оперативный штаб. В соцсетях публикуют кадры наводнения. Потоки воды уносят машины, палатки и сносят людей. В городе работают сирены. Датчики опасных явлений сработали на четырех реках. По прогнозу синоптиков, дождь в ближайшее время не прекратится. Жителей города просят не выходить из домов. На данный момент о пострадавших не сообщается.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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