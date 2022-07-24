ЧП: В Сочи случилось разрушительное наведение

Поток воды был настолько сильный, что сносило машины. Сочи затопило из-за сильных ливней, река Бзугу вышла из берегов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Больше всего пострадали Центральный и Хостинский районы. Власти города развернули оперативный штаб. В соцсетях публикуют кадры наводнения. Потоки воды уносят машины, палатки и сносят людей. В городе работают сирены. Датчики опасных явлений сработали на четырех реках. По прогнозу синоптиков, дождь в ближайшее время не прекратится. Жителей города просят не выходить из домов. На данный момент о пострадавших не сообщается.