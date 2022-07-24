Дмитрий Шепелев живет на деньги покойной жены, заявил отец Фриске

Ведущий Дмитрий Шепелев остался без работы, но при этом купил новенький автомобиль. Еще в начале июня стало известно, что Дмитрий Шепелев и Владимир Фриске пришли к соглашению и казалось, что между ними больше нет недопониманий. Однако отец исполнительницы все еще не может простить ведущему растрату денег, предназначенных для Платона. Семья Жанны Фриске переживает, что не может встретиться с Платоном, последняя встреча с ним была несколько лет назад. Папа артистки уверен, что Шепелев держит мальчика при себе только ради имущества, оставленного умершей гражданской женой. «За Платошку он цеплялся, потому что Жанна оставила хорошее приданое. А теперь ни работы, ничего. Ходит языком мелет. Сейчас еще готовим документы в суд, чтобы иметь право встречаться с Платоном», — заявлял Владимир Борисович.Мужчина убежден, что благодаря этому 39-летний ведущий воспользовался средствами Жанны. «Я знал, что так будет. Идет издевательство. На счету Платона было 200 000 евро, а сейчас шесть. У меня есть выписка. Эти деньги должны достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги. Мы только что забрали у него квартиру, которую он хотел продать. Мы ее не сдаем, не продаем. Раз в неделю ходим и убираем. Она тоже достанется Платону. Сейчас хотим разобраться с деньгами, которые исчезли со счета», — объяснил Фриске «Пятому каналу». К слову, Дмитрий никак не комментирует в личном блоге подробности того, что происходит между ним и родственниками Фриске. Он публикует совместные снимки с нынешней женой и детьми. Недавно Шепелев показал Платона, играющего на бас-гитаре, чем умилил свою аудиторию. Вот только такие публикации не оценивает родитель покойной звезды. «Я, если честно, не слежу за постами Шепелева в соцсетях. Этот человек любит, чтобы о нем что-то говорили, поэтому и пишет о ребенке, привлекает к себе внимание. Сам-то Шепелев никому не интересен. Просто пиарится на Платоне. Мне вообще неприятно о Шепелеве говорить. Главное, чтобы с ребеночком было все в порядке», — говорил он.