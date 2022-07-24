Дочка Виктории Бони потратила тысячи евро на игру

Модель Виктория Боня пожаловалась на свои неприятности. Светская львица много лет живет в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной Летицией. Телеведущая всегда позиционирует себя как успешную и удачную женщину, однако и с ней случаются неприятности. Однако последнее время эти неприятности сыплются как из рога изобилия. Боня пожаловалась фанатам на то, что ее дочь сейчас переживает настоящую трагедию. У школьницы взломали аккаунт в одной из известных онлайн-игр. Девочка собирала в ней трофеи уже очень давно. Некоторые из них были очень редкими и дорогими. Стоит отметить, что вместе с Анджелиной, в игру играют и другие дети из многих стран мира. Одни из онлайн-«подруг» дочери Алекса Смерфита уговорили девочку поменяться паролями. Она доверилась им, и те взломали ее аккаунт, забрав себе все трофеи. Ситуация очень расстроила Анджелину, но звездная мать решила исправить ситуацию, воспользовавшись своей популярностью. Она сняла плачущую Анджелину, надеясь на поддержку поклонников.Рыдая, Анджелина призналась, что потратила на игру пять тысяч евро. Это повергло Боню в шок. Она отметила, что сначала поругала дочь за такие траты, которые, к слову, были сделаны не сразу, а за два года игры. А деньги, которые она тратила, получала в подарок от родственников на праздники. Стоит отметить, что девочка согласилась на призывы матери обратиться за помощью в полицию. Еще одна неприятность, которая произошла с самой Викторией, случилась с ней впервые за много лет вождения. Звезда не рассчитала ширину улицы и сильно поцарапала дорогое авто. Она показала, какой урон нанесла транспортному средству по собственной же вине. Однако долго расстраиваться и переживать Боня не стала, предпочтя посвятить силы и время не рассуждениям о своей вине, а решению проблемы.