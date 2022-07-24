Дональд Трамп подсчитал количество гендеров в мире

Вадим Карасев

Экс-президент США Трамп заявил о существовании всего двух гендеров в мире

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о вере в то, что в мире существует всего два гендера — мужской и женский. Республиканец сказал об этом на встрече со студентами в Тампе, штат Флорида, передает Bay News 9.

Трамп призвал студентов-консерваторов бороться в школах и армии с продвижением идей, которые отнес к леволиберальной идеологии. «Они верят в леволиберальную гендерную идеологию и токсичную критическую расовую теорию. Мы верим в два гендера. Есть мужчины и есть женщины», — объявил политик.

Ранее стало известно, что на той же встрече Трамп призвал консервативную молодежь бороться с радикальным ЛГБТ-истеблишментом в сфере образования. Республиканец также порассуждал о возможности мужчин забеременеть.