ЕР и организация "Донецкая Республика" будут сотрудничать

Вадим Карасев

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве между "Единой Россией" и общественным движением "Донецкая Республика", об этом Турчак сообщил в своем telegram-канале.

По словам Турчака, "Донецкая Республика" - это настоящее народное движение, объединяющее более 230 тысяч человек. Уже восемь лет организация помогает людям в любых ситуациях.

"С начала СВО именно активисты "Донецкой Республики" создали сеть общественных приемных Главы ДНР на освобожденных территориях. Они стали центрами не только оказания гумпомощи, но и самоорганизации жителей", - написал Турчак.

Он отметил, что сегодня активисты "Донецкой Республики" и "Единой России" делают общее дело – вместе возвращают мирную жизнь на Донбасс.

"И мы продолжим эту работу ради нашей общей цели - до победного конца! Донбасс и Россия – вместе и навсегда", - заключил Турчак.