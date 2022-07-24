ЕР и организация "Донецкая Республика" будут сотрудничать
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ЕР и организация "Донецкая Республика" будут сотрудничать

ЕР и организация "Донецкая Республика" будут сотрудничать

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве между "Единой Россией" и общественным движением "Донецкая Республика", об этом Турчак сообщил в своем telegram-канале.

По словам Турчака, "Донецкая Республика" - это настоящее народное движение, объединяющее более 230 тысяч человек. Уже восемь лет организация помогает людям в любых ситуациях.


"С начала СВО именно активисты "Донецкой Республики" создали сеть общественных приемных Главы ДНР на освобожденных территориях. Они стали центрами не только оказания гумпомощи, но и самоорганизации жителей", - написал Турчак.

Он отметил, что сегодня активисты "Донецкой Республики" и "Единой России" делают общее дело – вместе возвращают мирную жизнь на Донбасс.

"И мы продолжим эту работу ради нашей общей цели - до победного конца! Донбасс и Россия – вместе и навсегда", - заключил Турчак.

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По материалам: uposters.ru

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