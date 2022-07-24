Филипп Киркоров застрял в Сочи из-за смертельного потопа

Певец Филипп Киркоров оказался в эпицентре катастрофы. Накануне в Сочи произошел залповый ливень, резко поднявший уровень воды в реке Бузгу, которая стала смывать все на своем пути. Автомобилисты в шоке – их машины потоком были смыты, сейчас дождь прекратился и люди с ужасом ищут своих железных коней по городу. Увы, не обошлось без жертв, как сообщает КП со ссылкой на СК, погибла женщина, которая была заблокирована смытым ливнем автомобилем.Филипп Киркоров тоже оказался в эпицентре событий. В настоящий момент он гастролирует по Краснодарскому краю. И в период разгула стихии пытался выбраться из Сочи в Геленджик. В итоге певец решил выбраться из авто и разместился на обычной дорожной заправке. Журналистка Алена Жигалова, которая сопровождает певца в туре показала в Telegram-канале «Неопра, блин!», как знаменитость лежит на неудобном диване из дерматина, пытаясь хоть немного отдохнуть в пути. По словам Жигаловой, Киркоров находится в томительном ожидании уже четыре часа, путь до Геленджика на момент публикации был заблокирован потопом.