Филипп Киркоров застрял в Сочи из-за смертельного потопа
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Филипп Киркоров застрял в Сочи из-за смертельного потопа

Филипп Киркоров застрял в Сочи из-за смертельного потопа
Певец Филипп Киркоров оказался в эпицентре катастрофы. Накануне в Сочи произошел залповый ливень, резко поднявший уровень воды в реке Бузгу, которая стала смывать все на своем пути. Автомобилисты в шоке – их машины потоком были смыты, сейчас дождь прекратился и люди с ужасом ищут своих железных коней по городу. Увы, не обошлось без жертв, как сообщает КП со ссылкой на СК, погибла женщина, которая была заблокирована смытым ливнем автомобилем.
Филипп Киркоров тоже оказался в эпицентре событий. В настоящий момент он гастролирует по Краснодарскому краю. И в период разгула стихии пытался выбраться из Сочи в Геленджик. В итоге певец решил выбраться из авто и разместился на обычной дорожной заправке. Журналистка Алена Жигалова, которая сопровождает певца в туре показала в Telegram-канале «Неопра, блин!», как знаменитость лежит на неудобном диване из дерматина, пытаясь хоть немного отдохнуть в пути. По словам Жигаловой, Киркоров находится в томительном ожидании уже четыре часа, путь до Геленджика на момент публикации был заблокирован потопом.    
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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