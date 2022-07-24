Галина Юдашкина показала новорожденную дочку крупным планом

Модельер Галина Юдашкина, живущая с семьей в Гонконге, недавно родила третьего ребенка. Галина Юдашкина наслаждается временем, которое она проводит со своим новорожденным ребенком. Неделю назад арт-директор бренда Valentin Yudashkin стала мамой в третий раз. Она родила долгожданную дочку, которой дали необычное имя Агата-Ариелла. Роды Юдашкиной прошли в одной из лучших клиник в Гонконге, куда она переехала в 2018 году. Свою беременность многодетная мама тщательно скрывала. Она публиковала в Сети архивные снимки или кадры, на которых у неё не видно живота. Судя по всему, Галина не распространялась о своём положении из-за проблем, связанных с самочувствием.По словам молодой мамы, первые месяцы беременности прошли тяжело. Она мучилась из-за приступов токсикоза. «Токсикоз в эту беременность был жуткий. Даже не могла зайти на кухню, мутило от всего и ничего не помогало до четырех месяцев», — рассказывает Галина. Сегодня, кстати, Юдашкина показала маленькую Агату-Ариеллу крупным планом. На фото видно, что у девочки с рождения роскошная шевелюра, а если приглядеться, то можно увидеть и небольшую часть лица крошки.Напомним, что в семье Галины помимо очаровательной Агаты-Ариеллы подрастают два мальчика: Анатолий и Аркадий-Аарон. Отцом трех детей Юдашкиной является Петр, внук артистки Людмилы Максаковой. Глава семьи Валентин Юдашкин своих внуков видит редко, а с внучкой вообще пока не познакомился. По слухам, тяжело болеющему модельеру запретили летать, поэтому ему придется ждать, когда Галина привезет детей в Россию на каникулы.