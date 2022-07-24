Геймпад Xbox получил обновление прошивки, пока для инсайдеров
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Геймпад Xbox получил обновление прошивки, пока для инсайдеров

Геймпад Xbox получил обновление прошивки, пока для инсайдеров


Компания Microsoft выпустила новую версию программного обеспечения для геймпадов Xbox. На данный момент обновление, которое распространяется под номером 5.15.3165.0 для контроллеров Xbox Series X  | S, доступно только инсайдерам уровня Aplha Skip-Ahead.

Обновление контроллера Xbox Series X | S вносит некоторые исправления в работу геймпада. В частности, отмечается, что улучшена работа геймпада в связке со сторонними контроллерами с использованием Xbox Adaptive Controller. Кроме того, ускорена работа Bluetooth при подключении геймпада к PC с Windows. И внесены некоторые другие изменения.


Если инсайдеры не выявят проблем в обновлении, можно ожидать выход в ближайшее время апдейта в публичный релиз.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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