Хакер вывел около $6 млн c децентрализованной платформы Audius

23 июля неизвестный вывел около $6 млн в цифровых активах из казны децентрализованной стриминговой платформы Audius. Злоумышленник изменил конфигурацию смарт-контракта и инициализировал вредоносное предложение по управлению.

Hello everyone - our team is aware of reports of an unauthorized transfer of AUDIO tokens from the community treasury. We are actively investigating and will report back as soon as we know more.



If you'd like to help our response team, please reach out.