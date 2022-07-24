Хуснуллин рассказал о планах восстановления Северодонецкой агломерации
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Хуснуллин рассказал о планах восстановления Северодонецкой агломерации

Хуснуллин рассказал о планах восстановления Северодонецкой агломерации

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о создании мастер-плана по восстановлению Северодонецкой агломерации.

На видео в telegram-канале Хуснуллин сообщил, что что на заседании штаба в субботу подробно обсудили восстановление Мариуполя.


"Мы раскручиваем сейчас работы по восстановлению Мариуполя и Северодонецкой агломерации – это Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное. На прошлой неделе рабочая группа Минстроя во главе с министром Иреком Файзуллиным привезла большое количество материалов. Договорились о том, что требуется матер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, в котором будет расписано, что и в какие годы будет сделано", - рассказал вице-премьер.

От также сообщил, что на обратной связи были руководители регионов, в том числе заслушали руководство Харьковской области о выплате социальных пособий и пенсий.

"Там непростая ситуация, но мы уже начали выплачивать бюджетникам зарплаты, а также социальные пособия", - сказал Хуснуллин.

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По материалам: uposters.ru

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