Хуснуллин рассказал о планах восстановления Северодонецкой агломерации

Вадим Карасев

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о создании мастер-плана по восстановлению Северодонецкой агломерации.

На видео в telegram-канале Хуснуллин сообщил, что что на заседании штаба в субботу подробно обсудили восстановление Мариуполя.

"Мы раскручиваем сейчас работы по восстановлению Мариуполя и Северодонецкой агломерации – это Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное. На прошлой неделе рабочая группа Минстроя во главе с министром Иреком Файзуллиным привезла большое количество материалов. Договорились о том, что требуется матер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, в котором будет расписано, что и в какие годы будет сделано", - рассказал вице-премьер.

От также сообщил, что на обратной связи были руководители регионов, в том числе заслушали руководство Харьковской области о выплате социальных пособий и пенсий.

"Там непростая ситуация, но мы уже начали выплачивать бюджетникам зарплаты, а также социальные пособия", - сказал Хуснуллин.