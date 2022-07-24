Итоги недели: биткоин преодолел $24 000, а Vauld задолжала кредиторам $402 млн

Цена биткоина поднялась выше $24 000, криптолендинговая платформа Vauld задолжала $402 млн кредиторам, Tesla продала 75% принадлежащих ей BTC и другие события уходящей недели.

Котировки биткоина преодолели уровень $24 000

19 июля курс биткоина преодолел отметку $23 000, а уже на следующий день поднялся до максимального с начала лета уровня выше $24 000. На рынке Ethereum также наблюдалось локальное ралли — периодически актив торговался дороже $1600.

По словам аналитиков Glassnode, после волн капитуляций в мае-июне 2022 года котировки биткоина уже месяц находятся ниже реализованной цены. Специалисты отметили, что это является признаком формирования дна.

На момент написания цена биткоина составляет около $22 731, Ethereum — $1595.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Все цифровые активы из топ-10 по рыночной капитализации закрыли неделю в зеленой зоне. Лучшую динамику продемонстрировал Ethereum — за семь дней цена криптовалюты выросла на 17,5%.

Данные: CoinGecko.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка превысила $1 трлн. Индекс доминирования биткоина снизился до 39,9%.

Tesla продала 75% принадлежащих ей биткоинов

К концу второго квартала 2022 года производитель электрокаров Tesla конвертировал примерно 75% собственных биткоинов в наличные, что принесло ему $936 млн, следует из отчета.

Как заявил Илон Маск, продажа криптовалюты была обусловлена необходимостью увеличить ликвидность в период антиковидных ограничений в Китае. Компания продолжает удерживать Dogecoin.

Кредиторы Three Arrows Capital раскрыли сумму претензий. В их числе оказался сооснователь хедж-фонда

Обанкротившийся хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) задолжал $3,5 млрд десяткам инвесторов, следует из опубликованного судебного документа. Крупнейшим кредитором оказалась OTC-платформа Genesis с суммой $2,36 млрд.

В числе других инвесторов — Digital Currency Group, Voyager, Algorand, DeFiance Capital, Celsius Network, BlockFi, Moonbeam Network, Galaxy Digital, BitGo, SBI Crypto, CoinList, один из сооснователей 3AC Су Чжу ($5 млн), а также связанная с фирмой Three Arrows Capital Limited ($25 млн).

В интервью Bloomberg сооснователи 3AC Су Чжу и Кайл Дэвис объяснили крах хедж-фонда чрезмерной самоуверенностью и рассказали, что привело к проблемам. Оба планируют переезд в Дубай из-за угроз физической расправы.

Celsius представила план реорганизации

Согласно плану реорганизации Celsius Network, кредиторам заплатят с прибыли дочерней майнинговой компании Celsius Mining. На слушаниях адвокаты Celsius попросили суд одобрить дополнительные расходы в размере более $5 млн на завершение строительства предприятия для добычи криптовалют в Техасе. По их словам, на это уйдет еще около двух месяцев.

CEO Celsius Алекс Машински заявил, что на 13 июля компания владела активами на $4,3 млрд. Ее обязательства перед клиентами и кредиторами составили $5,5 млрд.

Криптолендинговая платформа Vauld задолжала $402 млн

Остановившая операции лендинговая платформа Vauld раскрыла объем непогашенной задолженности в судебных документах. Из общей суммы в $402 млн на розничных инвесторов приходятся $363 млн. Одному из них фирма не вернула $34 млн, еще троим — более $10 млн.

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Виталик Бутерин предсказал достижение Ethereum пропускной способности в 100 000 TPS

На ежегодной конференции сообщества EthCC в Париже Виталик Бутерин представил долгосрочные перспективы развития проекта после перехода к алгоритму Proof-of-Stake (PoS).

Дальнейшие обновления предполагают имплементацию шардинга и расширение использования Rollups, что в перспективе повысит пропускную способность сети вплоть до 100 000 транзакций/секунду. Другие направления включают изменения в монетарной политике, модели безопасности и исполнения транзакций.

На этой неделе аналитики отметили популярность второй по капитализации криптовалюты среди розничных и институциональных инвесторов. В JPMorgan связали восстановление рынка с растущим интересом к Ethereum в преддверии перехода на PoS-алгоритм. OTC-платформа Cumberland подтвердила интерес институциональных клиентов к активу.

Биржа Zipmex приостановила вывод средств

20 июля таиландская криптовалютная биржа Zipmex приостановила вывод средств. В компании сослались на не зависящие от нее «стечения обстоятельств» в виде нестабильных рыночных условий и вытекающих из этого финансовых трудностей ключевых деловых партнеров.

Однако спустя день платформа анонсировала частичное возобновление вывода.

24 июля платформа сообщила, что получила предложение о сделке, в рамках которой неназванное третье лицо поможет компании «спасти» бизнес.

Майк Новограц сравнил участников индустрии со «сборищем идиотов»

Глава Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что к падению криптовалютного рынка привели «жадность, невежество и бестолковое управление рисками». По его мнению, крах экосистемы Terra и проблемы Celsius Network, Voyager Digital и 3AC заставили всю индустрию выглядеть как «кучка идиотов».

Разработчики Minecraft исключили интеграцию невзаимозаменяемых токенов. В Epic Games заступились за NFT-игры

В стоящей за Minecraft студии Mojang Studios заявили, что «не поддерживают и не разрешают» интеграцию в игру технологии блокчейн и NFT, поскольку коллекционные игровые предметы создают «дефицит и эксклюзивность». Это противоречит принципам Minecraft, которая стремится обеспечить всем игрокам одинаковый контент, независимо от используемого сервера.

CEO Epic Games Тим Суини занял противоположную позицию. Он заявил, что магазин цифровых видеоигр не планирует отказываться от проектов с использованием NFT. По его мнению, разработчики должны сами решать, как создавать свои продукты.

В июне публичные майнеры ликвидировали четверть биткоин-резервов

За июнь публичные майнинговые компании продали в общей сложности около 14 600 BTC, что составило 23% их совокупных резервов в биткоине. С января по апрель нормой была реализация 20%-40% добытой криптовалюты, в мае майнеры впервые продали 100% объема сгенерированного цифрового золота. В июне этот показатель превысил 400%.

На этой неделе публичные майнеры Северной Америки и другие участники индустрии (всего 45), входящие в состав организации Bitcoin Mining Council, выпустили квартальный отчет о состоянии сегмента.

По их данным, в апреле-июне 2022 года вычислительная мощность сети увеличилась на 137%, а энергопотребление — на 63%. Эффективность майнинга за год выросла на 63%. Доля зеленой энергии в потреблении майнерами прибавила за год 6% и достигла 59,5% (у участников BMC она составила 66,8%).

Криптокомпании продолжили оптимизацию персонала и расходов

СМИ сообщили, что с 19 июля криптовалютная биржа Coinbase временно закрыла маркетинговую программу по работе с инфлюенсерами в США.

Торговая платформа Gemini братьев Уинклвоссов провела вторую волну сокращений 7% персонала.

Биржа и оператор криптовалютных кошельков Blockchain.com уволила ~150 сотрудников (~25% от общего числа) и сократила оклады топ-менеджеров. Компания также свернет ряд инициатив.

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