Яровая напомнила о том, что Россия предупреждала ВОЗ об оспе обезьян
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Яровая напомнила о том, что Россия предупреждала ВОЗ об оспе обезьян

Яровая напомнила о том, что Россия предупреждала ВОЗ об оспе обезьян

Россия еще месяц назад предупреждала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о возможных последствиях распространения оспы обезьян и роли Вашингтона в этом, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель Парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая.

В субботу глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.Он сообщил, что оспа обезьян пока представляет умеренную опасность для всех регионов мира, кроме европейского, где риск оценивается как высокий. На данный момент случаи инфицирования оспой обезьян зафиксированы более чем в 75 странах, а количество случаев заражения в мире достигло около 16 тысяч.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Ее симптомы схожи с теми, что в прошлом были характерны для натуральной оспы, но считаются менее серьезными. В России пока был диагностирован один пациент с такой инфекцией — житель Санкт-Петербурга, который уже идет на поправку.

«Еще месяц назад исходя из материалов парламентского расследования мы предупреждали о возможных последствиях распространения оспы обезьян и ВОЗ, и все международное сообщество, изначально обозначив перед всеми проблему военно-биологического проекта США», — сказала Яровая, которую цитирует ее пресс-служба.

В июне Яровая, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявила, что в виду вскрывшихся в ходе парламентского расследования фактов «главные усилия ВОЗ как международной площадки должны быть обращены на то, чтобы никому не было позволительно создавать искусственные эпидемии, искусственные проблемы для других стран».

Россия с момента обнаружения американских биолабораторий в ходе специальной военной операции на Украине и старта парламентского расследования уже пять месяцев призывает международное сообщество признать серьезность проблемы военно-биологической деятельности США, однако должной поддержки до сих пор не получила.

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По материалам: pnp.ru

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