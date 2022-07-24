Эмин Агаларов объявил о воссоединении с Аленой Гавриловой: «Мы с женой снова вместе»

Расставание Агаларова со второй женой, Аленой Гавриловой, стало для всех неожиданностью. Брак пары просуществовал два года, вскоре после появления на свет дочки Афины супруги вдруг разошлись.

42-летний Агаларов не любит говорить о личной жизни. Однако намеки, которые он давал еще в конце декабря, выпустив совместный клип с экс-избранницей и наследницей, стали поводом для появления слухов. Поклонники уже тогда подозревали, что Эмин решил воссоединиться со второй супругой Аленой. Однако, пара никак не комментировала происходящее.

«Это правда. Мы снова вместе. В одну реку можно войти сколько угодно раз. Уже больше года мы вместе. В тайне ничего не держали, просто нас особо никто не спрашивал», — разоткровенничался певец и бизнесмен в интервью Надежды Стрелец на ее

А вот у отца с нынешней невесткой отношения не складываются. Родитель даже не присутствовал на свадьбе сына. «Они здороваются и прощаются… У них нет никаких отношений. В нашей семье каждый сам принимает решения. Если кто-то с чем-то не согласен, то это проблема того, кто с чем-то не согласен… У меня с отцом теплые отношения, если у него нет отношений с моей супругой, то это уже не проблема», — заявил артист, пояснив, что каждый человек должен проживать ту жизнь, которая ему нравится и самостоятельно отвечать за свои поступки.