Эрдоган обвинил Грецию в ущемлении прав турецкого нацменьшинства
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Эрдоган обвинил Грецию в ущемлении прав турецкого нацменьшинства

Эрдоган обвинил Грецию в ущемлении прав турецкого нацменьшинстваПрезидент Турции Эрдоган обвинил Грецию в нарушении Лозаннского мирного договора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в нарушении Лозаннского мирного договора. В своем послании по случаю 99-й годовщины подписания документа, турецкий лидер заявил, что Афины ущемляют права турецкого нацменьшинства. Об этом пишет агентство Anadolu.

Эрдоган напомнил, что Лозаннский мир позволил расчертить сухопутные границы Турции, гарантировать права турецкого нацменьшинства в Греции. Также именно Лозаннский договор подтвердил демилитаризованный статус греческих островов близ берегов Турции.

Эрдоган подчеркнул, что Турция тщательно выполняла свои обязательства на протяжении всех этих лет. В свою очередь, Греция, по его словам, в последнее время намеренно нарушает положения договора.

«Турция не может смириться с подобной ситуацией, которая противоречит принципам добрососедства и приверженности договоренностям. Анкара полна решимости приложить все усилия для установления прочного мира и стабильности в регионе, а также для обеспечения прав турецкого народа», — завил Эрдоган.

В начале июля Эрдоган заверил, что Анкара не планирует начинать войну с Грецией. При этом глава государства указал, что Афины «не стоят за своими словами», и напомнил, что они 147 раз нарушали воздушное пространство страны. В конце мая турецкий глава также предупреждал Афины о недопустимости недружественного отношения к стране.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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