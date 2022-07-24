Юрия Шатунова убили, заявил Андрей Разин

Андрей Разин высказался о смерти Юрия Шатунова. После внезапной кончины Шатунова многие поклонники обвинили в случившемся Андрея Разина — мол, довел артиста судами до того, что сердце не выдержало. Однако, у продюсера иная точка зрения. 58-летний продюсер и экс-участник коллектива «Ласковый май» после смерти Шатунова снова делает громкие заявления. В безвременной кончине Юры Разин обвиняет его окружение, в первую очередь, директора. «Считаю, что это было преднамеренное убийство. Они заставили Юру работать такой огромный график. Еще полгода назад я говорил, что он не выдержит, он умрет. Потому что у него куча болячек помимо гайморита, легких, перенесенного ковида, что он с шести лет курит, что у него порок сердца, — из-за чего его в армию не взяли. И я сказал, что он не выдержит… Юра умрет, вы просто его убьете. И они его добили. Я считаю, что это убийство человека просто», — безапелляционно заявил Разин на своем YouTube-канале. Также музыкант заявил, что Юрий Шатунов постоянно принимал таблетки, а врачи, видя его состояние здоровья, не рекомендовали так много работать. «Врач говорил, что он не имеет права вообще на сцену выходить. Он не может работать больше 30 минут… Но Кудряшов заставлял его работать на сцене одного. Он все время один на сцене под софитами, под такими нагрузками… Два часа он один вел концерт. Даже я даю концерт 45 минут, остальное — мои солисты работают, чтобы меня подстраховать…» — поделился подробностями сценической жизни продюсер.«На последнем концерте Шатунов сказал: «Если мне будет плохо, не обессудьте, может концерт прерваться. Я полгода не был дома, состояние здоровье у меня плохое, поэтому если вдруг что-то произойдет, не обижайтесь». Он предупреждал зрителей. Накануне у него был приступ, ему делали укол, на последнем концерте он был на таблетках, у него неделю назад было предынфарктное состояние, когда он упал на сцене, надо было его сразу класть в больницу», — рассказал друг музыканта о последнем его выступлении. Поклонники, которые изначально винили в смерти Юры Шатунова Андрея Разина, теперь болезненного реагируют на новые факты. «Ужас! В общем, сгубили парня... При такой болезни сердца и наследственности как у Юры нужно серьезное обследование! А тут такие кабальные условия... Просто нет слов»; «А что медкомиссию продюсер не делает перед туром? Тем более с пороком сердца… Это же уголовное преступление!»; «Как жаль, что все так закончилось, а ведь мог еще жить да жить…» — написали подписчики артиста. Но были и те, кто не верит в искренность слов Андрея Александровича, считая, что именно он довел до инфаркта Шатунова. «Сколько грязи на него лил, сколько нерв вымотал со своими судами? Разин, ты — лгун. На суды все ты подавал! Какой ты мерзкий!»; «А не с тобой ли он судился? Ты всему причина, оправдания ни к чему. Нервы все вытрепал»; «Неужели, люди, вы верите Разину? Он просто себя реабилитирует. Судами Разин достал нашего любимого мальчика! Все делается, чтобы закрыть, что Юрочка выиграл суд на песни «Ласкового мая»! Андрей, но почему вы так с нашим Юрой! Почему вы так безжалостно это говорите? Разве вам не жаль, что он ушел в 48 лет?» — пишут возмущенные поклонники Юры.