Юрист предупредила россиян об ответственности за чтение чужих сообщений
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Юрист предупредила россиян об ответственности за чтение чужих сообщений

Юрист предупредила россиян об ответственности за чтение чужих сообщений

Юрист предупредила россиян об ответственности за чтение чужих сообщенийЮрист Кудерко напомнила, что за чтение чужих сообщений грозит штраф до 80 тысяч рублей

Юрист Елена Кудерко предупредила россиян об ответственности за чтение чужих сообщений в беседе с агентством «Прайм».

Как напомнила Кудерко, гарантия тайны личной переписки закреплена в Конституции. Нарушить ее можно лишь с разрешения суда в случае, когда информация из личных сообщений имеет важное значение для раскрытия или пресечения совершения преступления.

Наказание за нарушение тайны переписки предусмотрено статьей 138 УК РФ. «И ответственность достаточно существенна, хоть и само по себе преступление характеризуется небольшой тяжестью», — добавила она. Нарушителям грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до одного года. Если же доступ к переписке будет получен с использованием служебных полномочий, ответственность будет более существенной.

Степень родства лица, получившего доступ к личным сообщениям, не имеет значения. Единственным исключением является случай, когда речь идет о доступе родителей к переписке детей. «Соответственно, даже ревнивый супруг, рискует стать преступником открывая смс-переписку своего законного мужа или жены», — заключила Кудерко.

В феврале доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал россиянам необычные признаки слежки за смартфоном. Важным моментом в данном случае является «требование» приложений использования камеры, микрофона, а также доступ к данным на телефоне при установке.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Юрист предупредила россиян об ответственности за чтение чужих сообщений
Юрист предупредила россиян об ответственности за чтение чужих
Дни силы в августе 2022 года
Дни силы в августе 2022 года
"Стратегия Запада подобна машине со спущенными колесами": Орбан подвел итоги борьбы ЕС с Россией
"Стратегия Запада подобна машине со спущенными колесами":
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Лера Кудрявцева сообщила об избиении за границей
Лера Кудрявцева сообщила об избиении за границей
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Олега Газманова едва не убила молния
Олега Газманова едва не убила молния
Александр Олешко рассказал, кто ему принесет стакан воды в старости
Александр Олешко рассказал, кто ему принесет стакан воды в старости
Что здесь происходит?
Что здесь происходит?
Отправится ли Бухынбалтэ на свадьбу Ромашова без Барзикова?
Отправится ли Бухынбалтэ на свадьбу Ромашова без Барзикова?
Новости Game Pass за 16-23 июля: новинки, что добавят/удалят и прочее
Новости Game Pass за 16-23 июля: новинки, что добавят/удалят и прочее
5 самых опасных дней в августе 2022 года
5 самых опасных дней в августе 2022 года

Топ на сегодня

Интересные факты на все случаи жизни (14 фото)
Интересные факты на все случаи жизни (14 фото)
Мошеннические приложения, ботнет для скрытого майнинга и другие события кибербезопасности
Мошеннические приложения, ботнет для скрытого майнинга и другие
Иммунолог предрек новую волну коронавируса в России
Иммунолог предрек новую волну коронавируса в России
США и Канада приветствовали соглашение по вывозу украинского зерна
США и Канада приветствовали соглашение по вывозу украинского зерна
Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июля 2022 года: в этот день не доверяйте интуиции, а полагайтесь на здравый смысл
Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июля 2022 года: в этот день не

Еще по теме

Россиянам напомнили о штрафах во дворе дома
В ГД внесли пакет поправок по борьбе с нелегальным проведением азартных игр
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за живодерство
В первом чтении принят законопроект об ужесточении ответственности живодеров