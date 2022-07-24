Юрист предупредила россиян об ответственности за чтение чужих сообщений

Вадим Карасев

Юрист Кудерко напомнила, что за чтение чужих сообщений грозит штраф до 80 тысяч рублей

Юрист Елена Кудерко предупредила россиян об ответственности за чтение чужих сообщений в беседе с агентством «Прайм».

Как напомнила Кудерко, гарантия тайны личной переписки закреплена в Конституции. Нарушить ее можно лишь с разрешения суда в случае, когда информация из личных сообщений имеет важное значение для раскрытия или пресечения совершения преступления.

Наказание за нарушение тайны переписки предусмотрено статьей 138 УК РФ. «И ответственность достаточно существенна, хоть и само по себе преступление характеризуется небольшой тяжестью», — добавила она. Нарушителям грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до одного года. Если же доступ к переписке будет получен с использованием служебных полномочий, ответственность будет более существенной.

Степень родства лица, получившего доступ к личным сообщениям, не имеет значения. Единственным исключением является случай, когда речь идет о доступе родителей к переписке детей. «Соответственно, даже ревнивый супруг, рискует стать преступником открывая смс-переписку своего законного мужа или жены», — заключила Кудерко.

В феврале доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал россиянам необычные признаки слежки за смартфоном. Важным моментом в данном случае является «требование» приложений использования камеры, микрофона, а также доступ к данным на телефоне при установке.