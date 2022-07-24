Как выглядит могила Михаила Горшенева

Михаил Горшенев, больше известный как «Горшок» из панк-группы «Король и шут», ушел из жизни 19 июля 2013 года на 40-м году. Артиста нет на свете уже 9 лет, и по этому печальному поводу вспомним, почему так рано не стало молодого еще артиста, любимца тысяч поклонников, и как выглядит его могила сейчас.

Творческое развитие

Несколько лет Михаил, совместно с одноклассниками Александром Щиголевым (Поручик) и Александром Балуновым (Балу), а позже и Андреем Князевым (Князь), выступали в составе собственноручно созданной группы «Король и шут». Именно с приходом Князя направление песен сильно изменилось – теперь это стали страшные и при этом юмористические мини-истории, в основе которых лежали легенды, фольклор и фэнтези.

Популярность пришла к группе в 90-е годы. А через 24 года ее решил покинуть Князь, основав собственную группу «КняZz» в 2011 году. Еще несколько лет спустя ушел и «Горшок», но только уже навсегда и насовсем.





Личная жизнь

Михаил был женат два раза. Первой супругой в 1997 году стала Анфиса Крючкова. Пара прожила вместе 6 лет. При этом детей у них не было, так как оба партнера употребляли запрещенные вещества. К слову, Анфиса умерла в 2009 году, в возрасте 31 года, от цирроза печени и болезни сердца. К тому моменту она несколько лет не употребляла наркотики, но организм оказался уже разрушен.

Второй супругой стала Ольга Шаботова в 2005 году. Михаил принял дочку жены от первого брака Настю и воспитывал ее как родную. Через 4 года в семье появился и общий ребенок – наследница Саша. Девочке было всего 4 года, когда ее папы не стало.





Смерть Горшка

В ночь с 18 на 19 июля 2013 года тело Михаила обнаружили в его загородном доме Санкт-Петербурга. Как позже показала судмедэкспертиза, мужчина скончался из-за токсической кардиомиопатии с развитием острой сердечной недостаточности. Основной причиной стали алкоголь и наркотики (морфин).





Гражданская панихида состоялась 22 июля в зале спортивного комплекса «Юбилейный». Попрощаться с любимым артистом пришло около 10 тысяч поклонников, а также многочисленные коллеги, родственники, друзья.

Тело было кремировано, так как мужчина не один раз заявлял, что против различных обрядов захоронения. Прах планировали развеять, но в итоге предали земле на Братской дорожке Богословского кладбища Санкт-Петербурга, буквально в 50 метрах от могилы Виктора Цоя.

Как выглядит могила





Некоторое время на могиле артиста не было памятника, но вскоре его установили. Это стела с неровными краями из черного гранита с гравировкой изображения артиста. На фото «Горшок» узнаваем – поет в микрофон в привычной позе и любимой рубашке, на голове – узнаваемая рок-прическа. Внизу подпись – Михаил Горшенев и даты жизни.

Место захоронения закрывает и наземная плита. Тут фанаты устроили некую дань памяти артиста – стоят фото, свечи, небольшие статуэтки, цветы, записки. А некоторые, особо сентиментальные поклонники, обязательно обнимают стелу с изображением певца и подолгу так стоят.





Как говорится, к могиле этого рок-певца «не зарастает народная тропа». Несмотря на то, что Михаила не стало 9 лет назад, его до сих пор любят, помнят, ценят.