Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича: из-за чего возник скандал?

Александр Стефанович скончался от последствий коронавируса в июле 2021 года. На годовщину его смерти журналисты решили посетить могилу кинорежиссера и удивились ее заброшенному состоянию. Сегодня это место совершенно не узнать.





Болезнь и смерть кинорежиссера

Александр Стефанович скончался 13 июля 2021 года. Официальной причиной смерти кинорежиссера названы последствия, вызванные коронавирусом. Поражение легких составило 50%, и Александра Борисовича перевели в реанимацию больницы им. Бохрушиных. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь кинорежиссера не удалось.





Стефанович ушел из жизни 77-м году жизни. Церемония прощания прошла 16 июля 2021 года в Центральном доме кино. Похоронили кинорежиссера на Троекуровском кладбище.

История с неухоженной могилой

Спустя год после смерти Александра Борисовича журналисты издания «Экспресс газета» решили узнать, как выглядит его место погребения. Они посетили актерскую аллею Троекуровского кладбища и были удивлены увиденным. Как пишет издание, могила была неухожденной, без таблички обнаружить ее практически невозможно.





Журналисты встретили возле места погребения женщину, которая представилась поклонницей творчества Александра Борисовича. В беседе она сообщила следующее:

«Я слышала, что родственники его живут за границей. Некому, видать, следить за могилкой. Детей не было, а остальные — все равно, что чужие люди. Наследство дядюшки получили и забыли.»

С момента резонансной публикации прошел месяц, и памятник на могиле кинорежиссера установили.

Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича

За столь короткий срок место захоронения кинорежиссера заметно преобразилось. Об этом пишет издание «Экспресс газета». Стела и надгробие выполнены из черного камня. На стеле нанесен портрет кинорежиссера, его имя и фамилия, годы жизни. Под ними – изображение книги и пера. Рядом с надгробием установили вазы для цветов и лампадки.





Возможно, родственники кинорежиссера, увидев, какой резонанс вызвала новость об отсутствии памятника, решили в оперативном порядке облагородить место погребения. Однако есть и другая теория – они просто не успели его установить, а все необходимые приготовления были закончены.

Также не известно, принимала ли Примадонна участие в установке памятника, помогала ли финансово. Напомним, что супруги прожили вместе около 4 лет, но расстались не самым лучшим образом. Стефанович не раз заявлял, что именно он сделал Пугачеву знаменитой, а Алла Борисовна обвиняла экс-супруга в изменах.