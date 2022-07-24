Какую опасность представляет новый штамм COVID-19 Кентавр и когда в России ожидается новая волна коронавируса

Новая волна коронавируса постепенно распространяется по миру. В России с середины июля также на четверть увеличилось количество случаев заболевания Covid-19. Уже диагностирована новая мутация штамма «Омикрон», который получил название «Кентавр».

Представляет ли опасность Кентавр для вакцинированных людей





По информации, полученной от эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, новый вид коронавируса под названием «Кентавр» уже получил широкое распространение во многих странах мира. И хотя в России он появился с запозданием, но в последнее время начал распространяться по разным регионам страны.

Исследования показали, что «Кентавр» является новой разновидностью «Омикрона», имеет большее число мутаций и отличается от него устойчивостью к выработанным в организме антителам против Covid-19.

К заражению этим видом коронавируса склонны все возрастные категории граждан, включая детей. Он также представляет опасность для людей, прошедших полную вакцинацию, однако в большинстве случаев у них он не вызывает тяжелого течения болезни.

Как проходит заболевание Covid-19 при заражении штаммом Кентавр





По мнению врачей, которые уже столкнулись с лечением коронавируса, вызванного новым штаммом «Кентавр», этот вид вируса легко передается от человека к человеку и имеет небольшой инкубационный период — от трех до пяти дней.

В отличие от «Омикрона», который поражал только верхние дыхательные пути, ситуация с новыми штаммами коронавируса неутешительная. Он больше напоминает «Дельту», которая чаще вызывала поражение центральной нервной системы, высокую температуру и пневмонию, что особенно опасно для людей пожилого возраста и тех, кто не прошел полный курс вакцинации.

Среди других признаков могут отмечаться: головная боль, насморк, кашель, нарушение обоняния, дискомфорт в глазах. У детей наблюдается более легкое течение болезни, чем у взрослых.

Когда в России ждать пик новой волны Covid-19





Российские медики считают, что, несмотря на увеличение случаев заболевания по России, пика новой волны следует ждать ближе к осени. Поскольку отмечается большое количество случаев повторного заражения, когда человек заболевает уже в третий-четвертый раз, опасность заражения остается для всех высокой.

По мнению медиков, вакцинация по-прежнему остается актуальной, так как снижает риск инфицирования и в большинстве случаев облегчает течение болезни. Дети легче переносят «Кентавр», чем взрослые, но они могут стать источником заражения для пожилых членов семьи.

Медики приходят к единому мнению, что коронавирус, несмотря на различные штаммы, становится сезонным заболеванием и люди должны к этому привыкать. Пожилым людям, а также тем, кто находится в группе риска, необходимо соблюдать все меры предосторожности, включая масочный режим.