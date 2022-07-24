Колесникову удалось соблазнить Алину Иордан

Вадим Карасев

В начале Алина Иордан на Дом-2 всем чётко жара понять, что её интересуют исключительно состоятельные мужчины. Однако перед Максимом Колесниковым Девушка устоять не смогла и растаяла буквально за одну неделю.В итоге официально стало известно, что после очередной горячей совместной ночи Максим и Алина приняли решение стать парой. Теперь они попытаются построить любовь под камерами Дом-2.Судя по всему, предприимчивую Алену сейчас совершенно не смущает, что у Максима немало долгов за коммунальные услуги. Кроме того, максим до сих пор официально женат на одной из бывших участниц — Анастасии Стецевьят. Но фанатам до сих пор не понятно, как Максиму удалось покорить Иордан. Может он приглянулся ей из-за артистических талантов и сильного желания стать москвичом?А может у Иордан неожиданно вспыхнула бескорыстная любовь? Всё же, несмотря на то, что зарплата Максима составляет 100 000 рублей, Алине не стоит ждать от него дорогостоящих подарков. Все его финансы пока что будут уходить на оплату долгов. Интересно, как долго они в итоге провстречаются?