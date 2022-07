Компания Chain объявила о поглощении проекта Measurable Data Token за $100 млн

Инфраструктурная компания Chain объявила о приобретении проекта Measurable Data Token (MDT) и продуктов его экосистемы за $100 млн. По итогам сделки токены MDT конвертируют в нативные активы сети организации — XCN.

Chain is thrilled to announce the acquisition of the @MeasurableData $MDT platform in a deal worth over $100 million!



