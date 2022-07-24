Компания Chain объявила о поглощении проекта Measurable Data Token за $100 млн

Инфраструктурная компания Chain объявила о приобретении проекта Measurable Data Token (MDT) и продуктов его экосистемы за $100 млн. По итогам сделки токены MDT конвертируют в нативные активы сети организации — XCN.

Chain is thrilled to announce the acquisition of the @MeasurableData $MDT platform in a deal worth over $100 million!



Read about the acquisition below ⬇️ https://t.co/sDjty0FMBO — Chain (@Chain) July 23, 2022

Основанная в 2014 году Chain разрабатывает облачные сервисы для создания децентрализованных приложений на базе блокчейна.

В рамках сделки компания получила ряд активов, включая токены MDT, приложение RewardMe и сеть оракулов MeFi, которая ориентирована на финансовый рынок.

«С этим приобретением произойдет закат MDT, который будет сожжен и обменен на XCN. Сделка выгодна для держателей MDT. Как ожидается, они получат около $0,08 за каждый токен», — говорится в пресс-релизе.

Глава Measurable Data Token Хизем Хуанг присоединится к Chain в качестве директора по продукту. Разработчики продуктов экосистемы проекта также перейдут в компанию.

Согласно CoinGecko, за последние сутки токен XCN вырос на 5,1%. На момент написания актив торгуется вблизи $0,09. Стоимость MDT подскочила на 56%, до $0,051.

Часовой график MDT/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, во II квартале 2022 года большинство M&A-сделок пришлось на проекты из сфер NFT и GameFi.