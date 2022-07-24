Компания Chain объявила о поглощении проекта Measurable Data Token за $100 млн
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Компания Chain объявила о поглощении проекта Measurable Data Token за $100 млн

Компания Chain объявила о поглощении проекта Measurable Data Token за $100 млн


Инфраструктурная компания Chain объявила о приобретении проекта Measurable Data Token (MDT) и продуктов его экосистемы за $100 млн. По итогам сделки токены MDT конвертируют в нативные активы сети организации — XCN.



Основанная в 2014 году Chain разрабатывает облачные сервисы для создания децентрализованных приложений на базе блокчейна.


В рамках сделки компания получила ряд активов, включая токены MDT, приложение RewardMe и сеть оракулов MeFi, которая ориентирована на финансовый рынок. 


«С этим приобретением произойдет закат MDT, который будет сожжен и обменен на XCN. Сделка выгодна для держателей MDT. Как ожидается, они получат около $0,08 за каждый токен», — говорится в пресс-релизе.


Глава Measurable Data Token Хизем Хуанг присоединится к Chain в качестве директора по продукту. Разработчики продуктов экосистемы проекта также перейдут в компанию. 


Согласно CoinGecko, за последние сутки токен XCN вырос на 5,1%. На момент написания актив торгуется вблизи $0,09. Стоимость MDT подскочила на 56%, до $0,051.


Часовой график MDT/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, во II квартале 2022 года большинство M&A-сделок пришлось на проекты из сфер NFT и GameFi. 

# Экономика поглощения, слияния, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Компания Chain объявила о поглощении проекта Measurable Data Token за $100 млн
Компания Chain объявила о поглощении проекта Measurable Data Token за
Андрей Разин о смерти Шатунова: «Это преднамеренное убийство! Я говорил, что Юра не выдержит»
Андрей Разин о смерти Шатунова: «Это преднамеренное убийство! Я
Почему распалась троица Трус-Балбес-Бывалый
Почему распалась троица Трус-Балбес-Бывалый
Способности, действия в бою, карты Человека-паука в новом видео по Marvel’s Midnight Suns
Способности, действия в бою, карты Человека-паука в новом видео по
"Очень люблю большой пенис": Ольга Бузова призналась в любви к большим гениталиям
"Очень люблю большой пенис": Ольга Бузова призналась в
Филипп Киркоров застрял в Сочи из-за смертельного потопа
Филипп Киркоров застрял в Сочи из-за смертельного потопа
Дмитрий Шепелев живет на деньги покойной жены, заявил отец Фриске
Дмитрий Шепелев живет на деньги покойной жены, заявил отец Фриске
Дочка Виктории Бони потратила тысячи евро на игру
Дочка Виктории Бони потратила тысячи евро на игру
Рублю предсказали снижение
Рублю предсказали снижение
4 распространенных причины мужской измены
4 распространенных причины мужской измены
9 глупых правил первого свидания
9 глупых правил первого свидания
Дональд Трамп подсчитал количество гендеров в мире
Дональд Трамп подсчитал количество гендеров в мире

Топ на сегодня

Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар
Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Curve Finance запустит собственный стейблкоин
Curve Finance запустит собственный стейблкоин
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью
Повышенный спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии объяснили
Повышенный спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии объяснили

Еще по теме

1inch Network интегрировал сети Avalanche и Gnosis Chain
The Texas Chain Saw Massacre будет в Game Pass в день релиза
Токен BTT подорожал на 40% после анонса запуска мейннета BitTorrent Chain
Кроссчейн-решение BitTorrent Chain стало совместимым с Binance Smart Chain