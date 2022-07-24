Ксения Собчак сделала важное признание в день рождения мужа
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Ксения Собчак сделала важное признание в день рождения мужа

Ксения Собчак сделала важное признание в день рождения мужа
Журналистка и ведущая Ксения Собчак, вопреки слухам о разводе, поздравила Константина Богомолова  необычным признанием. Ксения Собчак с конца февраля несколько раз улетала в разные страны: то в Израиль, то в Турцию. В то время как телеведущая колесила по миру с сыном, ее супруг — режиссер Константин Богомолов оставался в Москве. Из-за того, что супруги стали редко упоминать друг друга в соцсетях и не появлялись вместе на публике, многие начали думать о разладе в семье. К тому же, еще в  2021 года супруги не сели рядом в зрительном зале на премьере оперы «Кармен» в Пермском театре. Когда спектакль закончился, Богомолов не подошел к жене и не стал с ней фотографироваться. Поначалу ни Ксения, ни Константин никак не комментировали подобные сплетни. Однако, по- видимому, звездной паре это надоело, и поэтому Ксения решила публично признаться мужу в любви 23 июля — в день рождения режиссера. Константину Богомолову исполнилось 47 лет. В связи с этим Ксения Собчак решила поздравить мужа в соцсетях. В своем блоге журналистка опубликовала снимок, который был сделан в момент их поцелуя.
«Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо за то, что я нашла в тебе все, что так долго искала. С днем рождения», — подписала кадр Собчак. Коллеги и близкие пары тут же начали поздравлять возлюбленного Собчак, желая счастья, здоровья и долголетия. Вот только хейтеры вновь не унимались: «Показуха одна!», «Да видно же, что он ее не любит», «Сюр, уже на грани развода, не дурите людей». Однако хочется отметить, что отсутствие регулярных совместных фотографий в соцсетях — вовсе не повод для мыслей о разводе.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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