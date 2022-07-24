Лариса Андерсен рассказала о знаке Льва и что его ждет в ближайшем будущем

Астролог Лариса Андерсен дала свой прогноз для Львов.️ ЛЕВ (Leo) рожд 24.07-23.08 Стихия - Огонь.🔥 Символ царской власти и королевского величия. Ведь название месяца «июль» происходит от имени Юлия Цезаря, который родился в этот месяц, а от второй части имени – «Цезарь» - берут свое начало такие слова, как «царь», «король», «кайзер». ☝️Родиться под знаком Льва всегда хорошо и мальчикам, и девочкам. Лев привык чтобы все слушались его, а не кого-то другого. Ему покровительствует Солнце 💥и самое жаркое время в году. Человек Лев носит невидимую корону, эти люди рождаются с ощущением что они особенные. ♌Лев должен играть всегда главную роль. Люди этого знака командуют другими, активны. ♌Лев попал на небо ввиду того что он был красивый, но вёл себя безобразно (иногда такие люди теряют чувство дозволенного). Периодически забываются, но всё равно красавцы! Львы испытывают слабость к голубой крови и верят в своё знатное происхождение, любят деньги. 💢1-ая декада с 24.07-03.08 Талантливые притворщики и бизнесмены в коллективной деятельности. Нельзя верить всему что говорят. Великие артисты и менеджеры от рождения. Любят короны и грациозность. 💢2-ая декада с 04.08-13.08 рожд. Талантливые индивидуальные предприниматели и бизнесмены. Главную роль будут играть путешествия и переезды - они нравятся Львам. Талантливы в заведении друзей. Девушки очень смелые, решительные и часто в жизни сами выбирают себе партнёра. ‼️Рожденные 13 августа люди с невероятной изворотливостью и удачливостью. 💢3-ая декада с 14.08-23.08 Строят хорошую карьеру в финансовой деятельности в военной или другой гос. службе связанной с погонами. Хорошие финансисты. Очень жесткие и целеустремлённые и всегда добиваются всегда того, чего хотят. Склонны женится или выходить замуж за парнёра не своего возраста.