Лавров назвал одержимостью запрет Запада фотографироваться с ним

Вадим Карасев

Глава МИД России Лавров посчитал одержимостью запрет Запада фотографироваться с ним

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции после переговоров с коллегой из Египта Самехом Шкури назвал одержимостью требования Запада не фотографироваться с ним. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале ведомства.

Так, представители западных стран перед визитом Лаврова в Кипр потребовали от египетских партнеров России запрета на совместные фото с политическим деятелем. Российский министр посчитал данное условие не относящимся к сфере дипломатии.

«У них одержимость такая вот этими фотографиями», — высказался Лавров.

Ранее Лавров отреагировал на критическое высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о совместной фотографии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским и иранским лидерами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. По словам главы МИД России, данное заявление не относится к сфере дипломатии.