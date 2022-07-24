Лавров понадеялся на помощь ООН в снятии препятствующих экспорту зерна санкций

Вадим Карасев

Лавров: Москва рассчитывает, что ООН добьется снятия санкций, препятствующих вывозу зерна

Москва рассчитывает, что в рамках продуктовой сделки ООН добьется снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр подчеркнул, что введенные санкции ограничивали, в частности, заходы российских судов в иностранные порты и наоборот.

«Теперь после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится», — понадеялся Лавров.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

Процесс контроля за перевозкой зерна и сельхозпродукции с Украины будет вестись из совместного координационного центра, который создан в университете Минобороны Турции.

Украина уже начала подготовку трех портов к возобновлению работы, начинается формирование зерновых караванов. «Осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы», — сообщила Администрация морских портов страны.