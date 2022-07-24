Лавров посочувствовал украинцам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лавров посочувствовал украинцам

Лавров посочувствовал украинцамГлава МИД Лавров заявил о намерении России избавить украинцев от антинародного режима

Глава МИД России Сергей Лавров выразил сочувствие к украинскому народу, «который заслуживает большего». Об этом он заявил в ходе выступления в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире перед постпредами стран-членов ЛАГ, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Нам жаль историю Украины, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, кто поддался госпропаганде киевского режима и его западных союзников, пытающихся сделать из Украины и России вечных врагов», — заявил Лавров.

По его словам, народы двух стран продолжат жить вместе, и «мы поможем им избавиться от режима, который оказался на неправильной стороне истории».

Ранее Лавров заявил, что власти США принуждают президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия и препятствуют достижению мира. «Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — считает дипломат.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эмин Агаларов объявил о воссоединении с Аленой Гавриловой: «Мы с женой снова вместе»
Эмин Агаларов объявил о воссоединении с Аленой Гавриловой: «Мы с
Хуснуллин рассказал о планах восстановления Северодонецкой агломерации
Хуснуллин рассказал о планах восстановления Северодонецкой агломерации
Лавров посочувствовал украинцам
Лавров посочувствовал украинцам
Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича: из-за чего возник скандал?
Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича: из-за чего
Биткоин-биржа Zipmex рассказала о переговорах по «спасению» бизнеса
Биткоин-биржа Zipmex рассказала о переговорах по «спасению» бизнеса
Хорошо зафиксированная девушка
Хорошо зафиксированная девушка
Максим Галкин был надменным, заявил Шахназаров
Максим Галкин был надменным, заявил Шахназаров
Наталья Штурм бросила молодого любовника ради дирижера
Наталья Штурм бросила молодого любовника ради дирижера
Надежда Бабкина рассказала, чем будет замещать импортную косметику
Надежда Бабкина рассказала, чем будет замещать импортную косметику
Татьяна Навка с Дмитрием Песковым и дочерью устроили утреннею тренировку (видео)
Татьяна Навка с Дмитрием Песковым и дочерью устроили утреннею
Раскрыты подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена
Раскрыты подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена
Надежда Бабкина рассказала, как на нее влияют санкции: какие трудности возникли у артистки из-за западных ограничений
Надежда Бабкина рассказала, как на нее влияют санкции: какие

Топ на сегодня

Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью
ЧП: В Сочи случилось разрушительное наведение
ЧП: В Сочи случилось разрушительное наведение

Еще по теме

Лавров сообщил, когда в Алеппо вступит в силу режим прекращения огня
Лавров уличил ЕС в расхождении заявлений по Украине
Россия возобновит бомбежки Алеппо
Лавров заявил о доказательствах того, что ПВО САР сбила часть ракет западных стран: "Мы отвечаем за свои слова"