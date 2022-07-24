Лавров встретился с президентом Египта

Вадим Карасев

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 24 июля.

Встреча главы российского МИД и египетского лидера прошла в Каире.

О том, что Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет, стало известно ранее в субботу, 23 июля. Визит открывает большое африканское турне российского министра, которое продлится до 28 июля. Глава МИД России также посетит Эфиопию, Уганду и Конго.