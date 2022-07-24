Легкомоторный гидроплан упал в российском регионе

Вадим Карасев

Прокуратура: при падении легкомоторного гидроплана в Самарской области никто не пострадал

Легкомоторный гидроплан Borey (RA-3219G) упал в районе острова Ширяевский в Ставропольском районе Самарской области при заходе на посадку. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, никто не пострадал.

По предварительным данным, инцидент произошел около 18:45 в акватории реки Волги. По информации ведомства, причина падения гидроплана — неубранные шасси. В результате происшествия никто не пострадал. самолет получил повреждения.

«Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с авиационным происшествием в Самарской области», — сообщили в транспортной прокуратуре.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52 совершил вынужденную посадку в Татарстане из-за отказа двигателя. Воздушное судно село в километре от населенного пункта Верхняя Ия. На борту находились два члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

