Легкомоторный гидроплан упал в российском регионе
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Легкомоторный гидроплан упал в российском регионе

Легкомоторный гидроплан упал в российском регионеПрокуратура: при падении легкомоторного гидроплана в Самарской области никто не пострадал

Легкомоторный гидроплан Borey (RA-3219G) упал в районе острова Ширяевский в Ставропольском районе Самарской области при заходе на посадку. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, никто не пострадал.

По предварительным данным, инцидент произошел около 18:45 в акватории реки Волги. По информации ведомства, причина падения гидроплана — неубранные шасси. В результате происшествия никто не пострадал. самолет получил повреждения.

«Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с авиационным происшествием в Самарской области», — сообщили в транспортной прокуратуре.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52 совершил вынужденную посадку в Татарстане из-за отказа двигателя. Воздушное судно село в километре от населенного пункта Верхняя Ия. На борту находились два члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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