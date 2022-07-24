Лера Кудрявцева сообщила об избиении за границей

Ведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом, а потом на нее свалилась еще одна беда. Телеведущая вместе с семьей находится на отдыхе в Болгарии. Сейчас телеведущая лечится от коронавируса и вынуждена самоизолироваться. Но оказалось, что это не все неприятности, которые сейчас переживают ее близкие. Звезда поделилась с поклонниками в соцсетях неприятными новостями. С ее близким случилось несчастье, которое потребовало привлечения местной полиции. Об этом знаменитая блондинка сообщила на видео, показав автомобиль стражей правопорядка. «Хочешь выздороветь за пять минут — пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай бог. Сразу, блин, поправляешься!» — эмоционально высказалась Кудрявцева.Правда, звезда решила не вдаваться в подробности и не сообщила, кто именно из ее близких подвергся нападению. По всей видимости, инцидент произошел всего несколько часов назад. Ведь сама Лера делилась беззаботными видео, на которых показывала свою трехлетнюю дочь Машу, с аппетитом уплетающую спелый арбуз. Звезда пыталась беседовать с девочкой, но та была полностью сосредоточена на еде. Поклонники были восхищены малышкой, отметив, что та заметно подросла. «Какая сладкая», «Наш человек», «Какие у нее красивые глазки», «Вот это аппетит!», «Эти ресницы! Как в песне», «Копия Лера!» — прокомментировали подписчики. Напомним, Маша родилась в браке Кудрявцевой с хоккеистов Игорем Макаровым. Супруги вместе почти 10 лет. Это третий брак телеведущей. В первом браке с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком звезда родила сына Жана. Второе замужество блондинки с бизнесменом Матвеем Морозовым продлилось всего три года.