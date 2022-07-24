Люди тонут, машины сносит потоком, отключены свет и водоснабжение. В Сочи катастрофический потоп
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Люди тонут, машины сносит потоком, отключены свет и водоснабжение. В Сочи катастрофический потоп

Люди тонут, машины сносит потоком, отключены свет и водоснабжение. В Сочи катастрофический потоп

Этим летом погода не задалась не только в Москве, но и в Сочи, куда в отпуск приехали тысячи россиян. В городе бушует штром, река вышла из берегов, и люди стали заложниками стихии.


Еще в начале июля сообщалось о немилости природы в Сочи: сильное течение реки Дагомыс сносило все на своем пути. Тогда власти просили быть осторожнее с походами на море, к чему, к слову прислушивались не все. Но новый вызов непогоды присмирил отдыхающих. А все потому, что сейчас люди и вовсе не могут выйти из дома.

На дорогах образовались реки, которые не дают машинам проехать. А смельчаки, решившие отправиться в путь, оказались заблокированными потоком воды. Одной семье удалось выбраться только с помощью неравнодушных граждан.

Однако кому-то повезло меньше... Буквально несколько минут назад стало известно о нескольких пострадавших и одной утонувшей. «Женщина на Донской умерла, о которой я вам говорил. Вот спасатели... Насмерть убило водой. Как страшно», — говорит очевидец.


Говорится также о разрушенных дорогах, отключении света по городу. Власти Сочи предупреждают людей о том, чтобы они были готовыми к эвакуации, если потоп будет идти с такой же силой.

По прогнозам синоптиков, дождь останавливаться не спешит. Поэтому отдыхающим стоит переживать только о собственной безопасности, а не пропавшем отпуске.



# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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