Люди тонут, машины сносит потоком, отключены свет и водоснабжение. В Сочи катастрофический потоп

Этим летом погода не задалась не только в Москве, но и в Сочи, куда в отпуск приехали тысячи россиян. В городе бушует штром, река вышла из берегов, и люди стали заложниками стихии.

Еще в начале июля сообщалось о немилости природы в Сочи: сильное течение реки Дагомыс сносило все на своем пути. Тогда власти просили быть осторожнее с походами на море, к чему, к слову прислушивались не все. Но новый вызов непогоды присмирил отдыхающих. А все потому, что сейчас люди и вовсе не могут выйти из дома.

На дорогах образовались реки, которые не дают машинам проехать. А смельчаки, решившие отправиться в путь, оказались заблокированными потоком воды. Одной семье удалось выбраться только с помощью неравнодушных граждан.

Однако кому-то повезло меньше... Буквально несколько минут назад стало известно о нескольких пострадавших и одной утонувшей. «Женщина на Донской умерла, о которой я вам говорил. Вот спасатели... Насмерть убило водой. Как страшно», — говорит очевидец.

Говорится также о разрушенных дорогах, отключении света по городу. Власти Сочи предупреждают людей о том, чтобы они были готовыми к эвакуации, если потоп будет идти с такой же силой.

По прогнозам синоптиков, дождь останавливаться не спешит. Поэтому отдыхающим стоит переживать только о собственной безопасности, а не пропавшем отпуске.