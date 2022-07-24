Лунный день сегодня 24 июля 2022 года

Вадим Карасев

Ежедневно Луна оказывает влияние на энергические потоки и нашу судьбу. Чтобы ночное светило не навредило нашим планам, стоит прислушаться к советам астрологов. В лунном календаре сегодняшний день содержатся рекомендации, которые помогут привлечь в жизнь удачу.

Луна в это воскресенье будет править миром практически безраздельно, и влияние ночного светила будет далеко не самым лучшим. Под воздействием нашего спутника многие из нас начнут испытывать трудности в некоторых сферах жизни. Не исключено, что на вашем пути появятся неожиданные препятствия. Эксперты советуют помнить о трех точках опоры, которые помогут пережить любой кризис, если он, конечно, наступит.

Фаза Луны: сегодня актуален 25 лунный день, который пройдет под эгидой Близнецов. Стихия Воздуха не самым лучшим образом сочетается с фазой старения лунного диска. Именно поэтому день может быть наполнен некой дисгармонией.

Магнитные бури 24 июля: магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Солнечная активность минимальна.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

отдых на природе;развлечения;общение;совместные дела.обиды;зависть;спешка;сомнения.

В этот день заниматься уборкой готовы далеко не все, поскольку Близнецы склоняют больше к отдыху и развлечениям. По этой причине можно смело приглашать домой близких друзей. Либо проводить время с родственниками. Тем не менее, навести небольшой порядок все же будет полезно. Также важно проветрить помещения. Кроме того, в этот день можно проводить обряды, направленные на достижение финансового благополучия. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не мусорить дома и избавляться от хлама.

Одежда и талисманы удачи на это воскресенье

Близнецы — Знак легкости и красоты, и пока Луна пребывает в нем, нам проще придумать для себя такой имидж, в котором мы будем выглядеть наиболее привлекательно и ненавязчиво. Если вы сегодня хотите кому-то понравиться или привлечь внимание противоположного пола, то выбирайте яркие вещи, подчеркивающие достоинства вашей фигуры.

Выбор цвета ничем не ограничен, а вот из камней-талисманов лучше отдавать предпочтение камням, которые будут стабилизировать эмоциональный фон: аметист, аквамарин, яшма. Из украшений самыми лучшими будут изделия из титана и платины.

Любовь и общение в 25 лунный день

На убывающей Луне в Близнецах полезно прощаться с обидами. Это тот самый день, когда невзаимно влюбленным будет гораздо проще расстаться. В такой день можно безболезненно завершить токсичные отношения, освободив себя для чего-то нового. Проблемы в любовной сфере затронут лишь тех, кто идет не знает, чего хочет, не может сделать выбор.





Людям, которые предначертаны друг другу судьбой, Луна поможет заметить друг друга. День благоприятен для новых открытий, знакомств, свиданий и сюрпризов. Недопонимание может вылиться в споры. Сложные ситуации лучше решать осторожно, без спешки и негативных эмоций.

Финансы и работа 24 июля

Эксперты рекомендуют не принимать сегодня поспешных решений в работе и в обращении с деньгами, дабы не навредить делам и репутации. Работа по большей части будет нас радовать. В первое половине дня стоит заниматься коллективной работой. Остальное время лучше посвятить личным делам и задачам.

Главное сегодня — поддерживать мотивацию. В моменты принятия важных решений можно смело полагаться на внутренний голос. Ваше чутье поможет выбрать верный путь в делах, работе и бизнесе. Близнецы и Луна находятся в энергетическом диссонансе, поэтому возможны проблемы с деньгами. Будьте осторожнее с тратами.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В эти сутки людям стоит бороться с немотивированными вспышками негатива. Астрологи советуют направить энергию в мирное русло. Физические упражнения и походы в спортзал, в бассейн помогут справиться с дурным настроем и зарядиться бодростью на весь день. Бороться с перепадами настроения можно также благодаря прогулкам на свежем воздухе.

Проводите побольше времени на природе, в окружении леса, воды. Это великолепный момент для того, чтобы сбежать из городских джунглей и раствориться в спокойной атмосфере. Не нужно сегодня куда-то спешить. Будьте как вода — спокойными, тихими и сильными.