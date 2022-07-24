Максим Галкин был надменным, заявил Шахназаров
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Максим Галкин был надменным, заявил Шахназаров

Максим Галкин был надменным, заявил Шахназаров
Журналист уверен, что артист Максим Галкин не добьется прежних успехов, если вернется обратно в Россию. Патриоты продолжают прессовать Максима Галкина, который уехал в Израиль, а потом в Латвию, вместе с семьей и делает оттуда громкие заявления. Поведение юмориста категорически не нравится публике — его считают предателем. В социальных сетях активно обсуждают ролики Максима Галкина, который периодически вещает о своих делах в Израиле, рассказывает, как проходят концерты и выступления. Так, в недавнем видео шоумен сообщил, что часть денег от гастрольной деятельности переводит на благотворительность, правда, не в российский фонд, а в австрийский. Этот жест возмутил россиян. Журналист Михаил Шахназаров резко высказался по поводу подобного решения. «Что я услышал в последнем видео? «Меня выкинули, но я вернусь», — читается между строк. Максим очень изменился, раньше был таким надменным, вальяжным, а сейчас мельтешит и суетится в кадре», — заявил публицист в эфире шоу «Полный абзац».
Кроме того, он сомневается в том, что Галкин будет давать концерты в России. Слишком много негативного юморист сказал в адрес родной страны. «Может, и будет приходить определенный круг, в котором он вращался. А вот массовый зритель, который его любил, к нему уже не придет», — рассуждает Шахназаров. Более того, политолог сомневается в израильском успехе Максима. Да, сейчас есть интерес, выступления расписаны на ближайшие месяцы. Но что будет осенью и зимой? Кому он нужен в стране, где живет лишь 1,5 миллиона русскоговорящего населения. «Все! Зритель остался здесь», — заявил Михаил. Отметим, что в недавнем интервью Алла Пугачева сообщила, что планирует вернутся домой 1 сентября, когда дети пойдут в школу. Галкин же ничего не ответил о своих планах. Ранее Ксения Собчак заявила: «Своими высказываниями Максим сжег все мосты».
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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