Мама Гарика Харламова подружилась с его новой девушкой

Артист Гарик Харламов повстречал новую любовь. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера сериала «Наследие». Катерина Ковальчук в фантастической киноленте исполнила одну из главных ролей. Игра возлюбленной Гарика Харламова была настолько блистательной, что мать юмориста отметила талант артистки. 29-летняя Катерина Ковальчук блистала на ковровой дорожке в футуристичном мини-платье цвета металлик — в тему нового сериала, который представляла в кинотеатре Москвы. Артистка позировала перед камерами, вместе с ней была замечена и мама знаменитого юмориста. Наталья Игоревна сфотографировалась в обнимку с пассией сына, написав в личном блоге: «Поздравляю с премьерой!».По всей видимости, родственница комика в полном восторге от выбора сына. Ранее мама Харламова уже писала теплые слова в адрес Ковальчук. Кроме того, 60-летняя Наталья Игоревна активно комментирует соцсети Катерины, одаривая ее комплиментами. Любимые женщины Харламова, судя по всему, нашли общий язык и очень сблизились. Поклонники подозревают, что у шоумена серьезные намерения насчет артистки, однако пока пара не спешит регистрировать отношения. Два года назад юморист расстался с Кристиной Асмус, с которой прожил в браке восемь лет. Вскоре после развода Гарик закрутил роман с коллегой по сериалу «Гусар». Долгое время Харламов и Ковальчук не комментировали эту новость, но вскоре стали вместе появляться на публике. К слову, поклонники часто подмечают, что избранница комика в точности похожа на Асмус. Типаж у них действительно один: русые волосы, светлые глаза, схожие черты лица и одинаковый рост. Звезда сериала «Интерны» с прекрасных отношениях с экс-супругом, а их дочь Настя ни в чем не нуждается. По слухам, у Асмус новый роман — правда, еще неизвестно, кто стал избранником актрисы, об этом она предпочитает умалчивать.