Материнский капитал: инструкция по применению

У семей с детьми станет больше возможностей, на что потратить деньги от государства

Кабмин предложил упростить процедуру оплаты маткапиталом обучения ребенка. Согласно подготовленному законопроекту, для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд, через который и проходят выплаты, договор об оказании платных образовательных услуг. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности 20 июля.

Оплата онлайн, справки — автоматом

Предложенные поправки позволят платить в онлайн-формате за обучение ребенка, пояснили ранее в Минтруде, где и подготовили изменения в законодательство. Причем «без лишних справок», уточнили в министерстве: необходимые для принятия решения бумаги ПФР сам запросит в образовательном учреждении.

Она также напомнила, что маткапитал уже получили более 12,5 миллиона семей. А на оплату учебы его потратили около 1,5 миллиона семей, «что делает образовательную сферу одной из самых популярных для использования средств маткапитала».

Для повышения рождаемости

Материнский капитал — это государственная поддержка семей, в которых:

- после 1 января 2007 года родился или был усыновлен второй, третий или последующий ребенок

- либо после 1 января 2020 года родился, был усыновлен первый ребенок.

Впервые о новом виде поддержки семей с детьми президент объявил в Послании Федеральному Собранию в 2006 году. Сама программа была разработана на основе данных переписи населения 2002 года, которая выявила значительное снижение рождаемости. Ожидается, что маткапитал будут выдавать до 31 декабря 2026 года.

В официальных документах эта выплата имеет и второе название — «семейный капитал», ведь получить эти деньги могут не только женщины, но и мужчины, если они усыновили первого ребенка и решение суда об усыновлении вступило в силу после 1 января 2020 года, а также если они стали единственным усыновителем второго и последующих детей после 1 января 2007 года. Кроме того, право на получение капитала переходит к отцу, если мать умерла, лишена родительских прав либо совершила в отношении своего ребенка или детей умышленное преступления против личности.

Сколько и на что можно потратить

Сегодня маткапитал можно потратить на:

- Улучшение жилищных условий

- Ежемесячную выплату по рождению или усыновлению второго ребенка

- Образование детей

- Накопительную пенсию матери

- Товары и услуги для детей-инвалидов.

Маткапитал можно использовать полностью или частями. Например, часть направить на ежемесячную выплату, а остаток — на погашение ипотеки.

Изначально выплата составляла 250 тысяч рублей. Как объясняли в 2007 году эксперты, такая цифра взялась не с потолка — тогда этих денег должно было хватить примерно на 18 квадратных метров жилплощади во многих регионах, что и считается социальной нормой на человека.

Десятки изменений за последние годы

Правила использования маткапитала в России неоднократно меняли. Так, с 2018 года из этих денег можно получать ежемесячную выплату. Ее дают семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок. Выплата предоставляется до достижения ребенком трех лет.

Кроме того, если до 2018 года маткапиталом можно было расплачиваться за услуги садиков только после достижения ребенком трехлетнего возраста, то теперь это можно делать и раньше.





Аналогичное правило с 2020 года действует и в отношении ипотеки: маткапитал можно использовать на погашение жилищного кредита или на первый взнос по нему до того, как ребенку исполнится три года.

Также с 2021 года расширили список товаров, которые можно купить на маткапитал. Это развивающие и обучающие технические средства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения, например портативные компьютеры с вводом и выводом шрифтом Брайля, а также синтезаторы речи.

Также с апреля 2021 года неиспользованный маткапитал автоматически идет на формирование пенсии матери. Чтобы потратить эти деньги на другие цели, нужно в течение полугода после начисления средств подать заявление в Пенсионный фонд.

Все детские сады

Очередные изменения в правила использования маткапитала внесли в июле этого года. Тогда приняли закон, который позволяет оплачивать этими деньгами любые детские сады, в том числе открытые индивидуальными предпринимателями. Ранее маткапиталом уже можно было оплатить, кроме государственных, только те частные садики, которые имели статус юрлиц.

Под инициативой пересмотреть возможности использования маткапитала подписалось рекордное число депутатов и сенаторов — 84. Дело в том, что это одно из самых распространенных обращений граждан к парламентариям. По прогнозам, пользователями новой услуги могут стать 4,5 тысячи российских семей.

Еще больше квадратных метров

Также, согласно постановлению кабмина от 14 июля 2022 года, чтобы с помощью маткапитала рефинансировать ипотеку, теперь нужно будет предоставить только один документ — о получении средств от рефинансирующего банка. Раньше для этого еще требовали документ, подтверждающий расходование денег на погашение ипотечного кредита. Теперь это будет делать сам банк.

До этого, в конце июня, Правительство также упростило правила покупки жилья в кооперативах: при вложении денег из маткапитала больше не надо предоставлять в ПФР справку о правах кооператива на земельный участок, где планируется строительство.

А в начале июля Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон, по которому многодетные семьи могут использовать государственные выплаты для погашения ипотеки, если собственниками жилья записаны и родители, и дети. Раньше банки часто отказывали в таком рефинансировании.

По данным Минтруда, в 2021 году 830 тысяч семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий, 260 тысяч оформили ежемесячные выплаты, 240 тысяч оплатили образование ребенка, 3,7 тысячи перевели деньги на счет накопительной пенсии матери и 153 приобрели на маткапитал средства реабилитации для детей-инвалидов.