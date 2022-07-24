Матвиенко: В России ценят заслуги Мирзиёева перед Узбекистаном

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 65-летием, которое он празднует в воскресенье.

Мирзиёев является вторым президентом в истории Узбекистана — он руководит республикой с 2016 года, сменив в должности Ислама Каримова. В 2021 году политик был избран на новый срок. В субботу президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Мирзиёева орденом Александра Невского за «большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном».

По словам Матвиенко, в России «ценят заслуги» Шавката Мирзиёева «перед республикой и ее народом, а также его значительный вклад в укрепление дружбы с РФ».

«Ваше умение принимать взвешенные конструктивные решения, мудрость и талант руководителя, решительность и принципиальность заслуживают глубокого уважения. Вы многое сделали для упрочнения позиций и авторитета Узбекистана на международной арене, защиты национальных интересов, приумножения благосостояния и повышения уровня жизни соотечественников, сохранения традиций и духовных ценностей», — цитирует Матвиенко «СенатИнформ».

Под руководством Мирзиёева, считает спикер Совфеда, осуществляется уверенное движение по пути общественных преобразований. Кроме того, последовательно проводятся масштабные реформы, которые поддерживает абсолютное большинство жителей Узбекистана, отметила она.

«Посвятив жизнь служению своей стране, вы обрели надежную опору в лице ее граждан, а это высшая награда для главы государства. За вашими плечами годы насыщенной и плодотворной работы и колоссальные достижения, а сколько еще впереди», — отметила Матвиенко.



Председатель палаты регионов подчеркнула, что нынешний президент продолжит успешно развивать Узбекистан и будет далее способствовать углублению многоплановых двусторонних связей с Россией, в том числе и парламентских.

«Уверена, что Ваши выдающиеся личные качества и опыт помогут и впредь добиваться поставленных целей и решать любые задачи, стоящие перед Республикой Узбекистан», — сказала Матвиенко и пожелала имениннику «крепкого здоровья добра, счастья и благополучия».

«Мира и процветания Вашему дому и братскому народу Узбекистана», — заключила она.