МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Иркутской области
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МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Иркутской области

МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Иркутской области

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 25 июля местами по области ожидаются порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду, ливневые дожди и грозы. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

За прошедшие сутки прохождение комплекса опасных метеорологических явлений сопровождалось выпадением осадков интенсивностью до 66 миллиметров на большей части территории области. При грозе в Киренском районе зарегистрирован кратковременный порыв ветра до 29 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду зарегистрированы в Тайшетском районе.

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По материалам: irk

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