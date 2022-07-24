МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Иркутской области

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 25 июля местами по области ожидаются порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду, ливневые дожди и грозы. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

За прошедшие сутки прохождение комплекса опасных метеорологических явлений сопровождалось выпадением осадков интенсивностью до 66 миллиметров на большей части территории области. При грозе в Киренском районе зарегистрирован кратковременный порыв ветра до 29 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду зарегистрированы в Тайшетском районе.