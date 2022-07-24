Microsoft запустила симулятор дронов, ученые создали нейросеть-сомелье и другие новости из мира ИИ

Мы стремимся информировать читателей не только о событиях в биткоин-индустрии, но и рассказывать о том, что происходит в смежных технологических сферах — кибербезопасности и в мире искусственного интеллекта (ИИ).

ForkLog AI собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Российские банки обяжут открывать частные счета после биометрической идентификации клиента.

В ближайшие годы Израиль инвестирует в ИИ $580 млн.

Tesla поднимет стоимость автопилота Full Self-Driving.

DALL-E от OpenAI вышла в публичную бету.

Microsoft представила симулятор для обучения дронов.

Робопес самостоятельно научился ходить за 60 минут.

Наиболее важные сделки в сфере ИИ.

Российские банки обяжут регистрировать новых клиентов в приложениях с идентификацией через единую биометрическую систему. Нарушителям запретят выдавать кредиты и открывать вклады гражданам.

По данным Центробанка РФ, замечания к документу примут до 28 июля 2022 года. Указ вступит в силу спустя десять дней после публикации.

В ближайшие несколько лет Израиль выделит около $580 млн на развитие искусственного интеллекта.

Министерство инноваций, науки и технологии представило национальную программу по ИИ. План включает:

внедрение технологии для улучшения обслуживания в госсекторе;

увеличение числа исследований в областях датасаенс и искусственного интеллекта;

внедрение ИИ в промышленность;

доступ к базам данных для исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта;

решение нормативных и этических вопросов в сфере использования технологии;

поощрение международного сотрудничества в области ИИ.

Компания Synchron первой в США имплантировала нейроинтерфейс в мозг человека. Система Stentrode предназначена для помощи парализованным людям.

Имплант Stentrode. Данные: Synchron.

Врачи внедрили устройство в моторную кору головного мозга пациента, используя метод эндоваскулярной хирургии. По данным компании, операция прошла «очень хорошо», и через 48 часов человек вернулся домой.

Также Synchron отчиталась об «успешности» австралийского исследования, участники которого «хорошо» себя чувствуют через год после установки нейроинтерфейсов.

До конца 2022 года компания Tesla повысит стоимость бета-версии Full Self-Driving. Пока система распространяется по цене $12 000.

По словам гендиректора компании Илона Маска, ценность FSD чрезвычайно высокая и не совсем осознается большинством людей. В настоящее время стоимость бета-версии системы «смехотворно низка», если предположить реализацию полного автопилота в будущем, добавил он.

Организация OpenAI запустила бета-версию генератора изображений по тексту DALL-E. В ближайшие недели модель станет доступной 1 млн человек из списка ожидания.

После регистрации пользователи получат 50 бесплатных кредитов на создание картинок в первые 30 дней и еще по 15 каждый следующий месяц. Дополнительные 115 кредитов можно докупить за $15.

Также компания объявила о расширении прав на применение генераций DALL-E. Теперь пользователи могут печатать нейрокартинки на футболках и в детских книжках или использовать их в других коммерческих целях.

Разработчики компании Shopify продемонстрировали работу AR-технологии Apple RoomPlan API для создания 3D-моделей пространств. Система работает на устройствах iPhone и iPad со встроенным лидаром.

AR-технология Apple RoomPlan API убирает мебель из комнаты. Данные: Shopify.

Инженер с помощью одной из опций RoomPlan API смог убрать всю мебель из комнаты, включая движущиеся объекты. По его словам, функция «перезагрузки» пространства пригодится для сайтов электронной коммерции.

Компания Microsoft запустила симулятор полетов AirSim для обучения дронов.

Система позволяет компаниям создавать и тренировать ИИ-системы, отвечающие за управление беспилотниками. Разработчики могут проводить летные испытания в различных местах и погодных условиях.

По данным Microsoft, AirSim генерирует миллионы симуляций за считанные секунды.

Энтузиасты показали примеры работы нейросети Instant NeRF от Nvidia. Большинство из них делали исходные снимки с помощью смартфонов без использования дронов.

Процесс создания 3D-модели с помощью Instant NeRF. Данные: Karen X. Cheng.

Instant NeRF генерирует 3D-версии объектов или пространств на основе множества 2D-фото. Алгоритм сопоставляет цвета и интенсивности света на сделанных под разными углами изображениях, а затем генерирует данные для соединения снимков и визуализации готовой трехмерной сцены.

Инженеры разработали робопса, который научился ходить за 60 минут без тренировок в компьютерной симуляции.

Робопес, научившийся ходить за 60 минут. Данные: MIT.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли задействовали метод обучения с подкреплением. Они разработали алгоритм Dreamer, использующий прошлый опыт для построения модели окружающего мира и прогнозирующий результаты потенциальных действий.

По словам ученых, виртуальный обучающий симулятор никогда не будет таким точным, как реальность. Dreamer поможет роботам освоить новые навыки и приспособиться к неожиданным ситуациям.

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США создали нейросеть-сомелье для определения градуса и сорта вина. Точность работы модели составляет 95,3%.

Разработчики обучили алгоритм на характеристиках 148 вин из трех сортов винограда. Они учитывали 13 параметров каждого напитка, включая крепость, цвет, щелочность и содержание магния.

Исследователи протестировали нейросомелье на наборе из 178 вин, включая используемые при обучении и ранее ему неизвестные.

С 17 по 23 июля 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $750 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

Contentsquare получила $600 млн на развитие платформы цифровой аналитики для компаний.

ForSight Robotics собрала $55 млн на создание хирургических роботов для лечения катаракты.

Разработчики базы данных стартапов Crunchbase привлекли $50 млн.

AssemblyAI собрала $30 млн на развитие технологий преобразования речи в текст.

Syrius Robotics получила $7 млн на создание автономных роботов для складов.

Разработчики платформы для обеспечения безопасности ИИ-моделей HiddenLayer привлекли $6 млн.

Strac получила $3,5 млн на поддержку ПО для автоматического редактирования конфиденциальных данных.

Также на ForkLog:

Верховный суд Китая позволил ИИ выносить приговоры.

OpenAI снизила предвзятость и повысила безопасность DALL-E 2.

Google запустит тестирование AR-очков в августе.

Великобритания анонсировала новые правила регулирования ИИ.

Facebook частично отказалась от рекомендательной ленты.



