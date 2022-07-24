Минобороны РФ: нанесен точечный удар по 406-й артиллерийской бригаде ВСУ
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Минобороны РФ: нанесен точечный удар по 406-й артиллерийской бригаде ВСУ

Минобороны РФ: нанесен точечный удар по 406-й артиллерийской бригаде ВСУ

В Министерстве обороны РФ подвели итоги 150 дня спецоперации на Украине. В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до двухсот человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника, сообщается на сайте ведомства.

В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций националистического формирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков. В районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Никаноровка Донецкой Народной Республики и города Николаев, а также живая сила и военная техника в 226-ти районах.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», 10 артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Звановка, Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха Донецкой Народной Республики. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дмитровка, Новая Гнилица, Малая Камышеваха, Большие Проходы Харьковской области, Терновые Поды, Калиновка Николаевской области, Цюрупинск Херсонской области, Харцызск и Горловка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машины, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3185 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.

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По материалам: irk

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