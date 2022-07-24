Может ли человек стать счастливым и богатым, вычислив свой жизненный код по дате рождения

В дате рождения каждого человека зашифрована информация о его судьбе, а вместе с тем и важные подсказки, в каком направлении работать над собой, чтобы преодолеть трудности, достичь успеха и сделать свою жизнь счастливой. Важно только правильно расшифровать это кодовое послание и постоянно работать над собой, меняя судьбу в нужном направлении.

Как по дате рождения вычислить свой жизненный код





Согласно законам нумерологии, самое простое послание Вселенной для каждого из нас закодировано в нескольких цифрах, из которых состоят дата, месяц и год рождения. Вычислить его очень просто.

Например, дата вашего рождения 28.12.1987. Складываем все цифры: 2+8+1+2+1+9+8+7. В общей сумме у нас получается 38. Затем производим то же действие с этими двумя цифрами: 3+8=11, и так далее, пока не получим однозначную цифру: 1+1=2

А затем смотрим, что означает это число в нумерологии.

Характеристика цифр в нумерологии





В нумерологии существуют базовые принципы, принятые для всех расчетов и основанные на цифрах от 0 до 9. Каждое число имеет свое значение. Высчитывая числа по дате рождения, мы можем узнать, какие задатки достались человеку от природы.

0 — несостоятельность, небытие, непроявленная материя;

1 — число начала и стремления к действию, но также гордыня, всезнайство и нежелание принимать чьи-то советы;

2 — мягкость, дипломатичность, нерешительность, неуверенность в своих силах;

3 — творческая натура, наделенная умом и талантами, но склонная к пессимизму и унынию;

4 — практичность и рациональность, но вместе с тем упрямство и отсутствие гибкости;

5 — энергия и развитие, но несдержанность в эмоциях и повышенная импульсивность;

6 — мудрость, справедливость, стремление к гармонии, но нередко жертвенность и неприятие себя;

7 — число интеллекта и склонности к анализу, но излишняя замкнутость и скрытность;

8 — целеустремленность и желание власти, нетерпимость к чужим недостаткам;

9 — число сострадания, терпимости и интуиции, страх перемен.

Можно ли изменить значение своего кода, чтобы стать счастливым и богатым





Жизненный код, заложенный в одной цифре, вычисляемой по дате рождения человека, определяет его предрасположенность к тому или иному складу характера. Это своего рода ключ к пониманию своего «я» и инструмент, с помощью которого можно что-то подкорректировать в своей судьбе для более счастливого и легкого проживания жизни.

Считается, что душа для того и воплощается на земле, чтобы работать над своей кармической программой, получать какие-то новые качества, совершенствовать себя, становиться мудрее, сильнее и выходить на новый, более качественный уровень развития.

Поэтому все в наших руках. Зная свой жизненный код, заложенный от рождения, каждый из нас способен изменить свою судьбу к лучшему.