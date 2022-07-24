Мужчина убил бывшую жену и покончил жизнь самоубийством в лесу в Нижнеилимском районе
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Мужчина убил бывшую жену и покончил жизнь самоубийством в лесу в Нижнеилимском районе

Утром 23 июля в дежурную часть отдела МВД России по Нижнеилимскому району поступило сообщение о том, что на автодороге Коршуниха-Суворовский в нескольких километрах от Железногорска-Илимского стоят два автомобиля. В салоне одного из них – труп женщины с огнестрельным ранением, сообщают пресс-службы регионального ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области.

Предварительно установлено, что 41-летний местный житель за рулем «ВАЗ 2121», преследуя автомашину Toyota под управлением бывшей жены, несколько раз выстрелил по ее машине из ружья. Затем, обогнав иномарку, мужчина заблокировал ей движение, вышел из своего авто, выстрелил в экс-супругу и скрылся в лесополосе. Находившиеся в легковом автомобиле 37-летней погибшей ее коллеги не пострадали. Они же и сообщили о случившемся в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел совместно с бойцами СОБР Росгвардии региона начали преследование подозреваемого. Через несколько километров в лесном массиве мужчину обнаружили без признаков жизни. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

По данному факту следователи СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Сейчас они допрашивают родственников и друзей погибших.

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По материалам: irk

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